Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Зеленський підписав укази про призначення звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №50-53/2026.

Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» призначено:

Хижняку Олександру Сергійовичу – старшому лейтенанту.

Резонову Артему Сергійовичу – молодшому сержанту.

Котенку Сергію Миколайовичу – солдату.

Марецькому Олександру Олеговичу – солдату.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – переможцями та учасниками Ігор Нескорених і відзначив їх державними нагородами.

Серед нагороджених – ветерани й ветеранки АТО/ООС та повномасштабної війни, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі 2023 року та у Ванкувері й Вістлері 2025 року. Вони змагалися у велоспорті, сноубордингу, бігу, плаванні, бігових та гірських лижах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні (для людей з вадами зору), баскетболі UNQ та інших дисциплінах.