Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський підписав укази про призначення звання Героя України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовослужбовцям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази глави держави №50-53/2026.

Звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» призначено:

  • Хижняку Олександру Сергійовичу – старшому лейтенанту.
  • Резонову Артему Сергійовичу – молодшому сержанту.
  • Котенку Сергію Миколайовичу – солдату.
  • Марецькому Олександру Олеговичу – солдату.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – переможцями та учасниками Ігор Нескорених і відзначив їх державними нагородами.

Серед нагороджених – ветерани й ветеранки АТО/ООС та повномасштабної війни, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі 2023 року та у Ванкувері й Вістлері 2025 року. Вони змагалися у велоспорті, сноубордингу, бігу, плаванні, бігових та гірських лижах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні (для людей з вадами зору), баскетболі UNQ та інших дисциплінах.

Читайте також:

Теги: Герой України Володимир Зеленський державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЦВК повідомила про складнощі підрахунку українців за кордоном
Мільйони українців за кордоном ускладнюють точний підрахунок виборців – ЦВК
22 грудня, 2025, 15:00
Глава держави каже, що розвідка зафіксувала підготовку нового акту російського терору
Зеленський попередив про можливий масований обстріл на Різдво
22 грудня, 2025, 18:46
Зеленський повідомив про готовність України до переговорів на рівні лідерів зі США
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні
24 грудня, 2025, 10:02
Президент РФ готовий віддати 1,1 млн своїх людей, водночас не досягаючи серйозних воєнних перемог
Генсек НАТО назвав головну перешкоду для досягнення миру в Україні
21 грудня, 2025, 17:34
Президент про росіян: вони не хочуть закінчити цю війну
«Атака на резиденцію Путіна». Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців
29 грудня, 2025, 17:50
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
«Жарти» про мир та знецінювання: CNN назвав головну брехню Трампа про Україну у 2025 році
28 грудня, 2025, 04:15
Глава держави закликав громадян не нехтувати повітряними тривогами
Зеленський повідомив, коли РФ може завдати масованого удару по Україні
8 сiчня, 19:11
Валерій Вавринюк із 20 жовтня 2025 року був першим заступником голови Державної прикордонної служби України
Стало відомо, хто виконуватиме обов’язки голови Державної прикордонної служби
4 сiчня, 17:51
Президент: Захист наших позицій триває
«Штурми тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
Вчора, 20:23

Політика

Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
Президент присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
Надзвичайна ситуація в енергетиці, обшуки у Тимошенко, нові міністри. Головне за 14 січня 2026
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду
В Україні скасують комендантську годину? Президент дав доручення уряду
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
Зеленський та Притула домовилися про співпрацю
Зеленський та Притула домовилися про співпрацю
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Сьогодні, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Вчора, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua