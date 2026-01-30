Головна Країна Події в Україні
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
Зеленський: Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський провів спеціальний селектор щодо ситуації в регіонах

На тлі тривалих морозів та зміни тактики російських обстрілів Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду з керівниками областей та силовиками. Головні теми — відновлення енергетики, захист прифронтових міст від дронів та критична ситуація з опаленням у столиці. За словами президента, попри відсутність влучань в енергооб'єкти за останню ніч, ворог почав цілеспрямовано полювати на логістичні шляхи та цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Російська армія змістила акценти своїх атак. Окрім енергетики, під ударом опинилася логістична мережа України.

«Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці. Також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах. Було застосування і балістичної ракети проти Харківщини – пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва, і це американська компанія», – зазначив Зеленський.

Ситуація з теплопостачанням у Києві залишається однією з найгостріших тем селектора. Станом на ранок 30 січня 378 багатоповерхових будинків у місті залишаються без тепла.

«Окремі завдання – для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям. Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Російська Федерація не збирається закінчувати війну і Україна має достатньо доказів, які вказують саме на це.

«Я не вважаю, що Росія хоче закінчити війну. Багато доказів іншого. Я просто думаю про те, що іноді є такі моменти, коли вони хотіли б «призупинити війну» та шукають як це «продати» у своїй державі як начебто перемогу. На мій погляд, відбувається саме цей процес», – каже він.

Глава держави наголосив, що Росія ще має трохи часу та ресурсів, аби вести війну з Україною.


 

