ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку

Фахівець ДТЕК прокоментував інформацію про «аномальний обвал цін на електрику»

У компанії ДТЕК пояснили причини зменшення цін на ринку електроенергії. Дмитро Маляр, комерційний директор «Д.Трейдинг», що входить в Групу ДТЕК, розповів, що ціни на електроенергію не встановлюються як тарифи і вони міняються щогодини.

Як приклад він навів зміну цін в Україні та інших європейських країнах. Відповідно до аналізу ціни в Україні та Європі з серпня по вересень зменшились приблизно на 17-46%.

Він додав, що у вересні знижується загальний попит на електроенергію внаслідок комфортних температур і збільшується пропозиція Виробників (АЕС, ТЕС, ТЕЦ) внаслідок закінчення ремонтних кампаній генеруючого обладнання. Ще одним фактором зменшення цін на електрику є введення додаткових потужностей газової генерації, яка продає свою електрику на ринку на добу наперед.

«Зниження цін РДН у вересні – погано це чи добре? Для споживачів це добре, бо ціни РДН знизилися, а з ними і витрати на електрику. Для трейдерів-спекулянтів погано – бо не заробили на спекуляціях. Для Постачальників, які продають свої сервіси і не входять в ризики цінових спекуляцій – це нейтрально, вони отримають фіксовану маржу. Для Генерації це мінус, беручи до уваги підготовку до ОЗП і нескінченні обстріли», – пояснив Маляр.