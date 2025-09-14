Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку
Відповідно до аналізу ціни в Україні та Європі з серпня по вересень зменшились приблизно на 17-46%
фото: dtek.com

Фахівець ДТЕК прокоментував інформацію про «аномальний обвал цін на електрику»

У компанії ДТЕК пояснили причини зменшення цін на ринку електроенергії. Дмитро Маляр, комерційний директор «Д.Трейдинг», що входить в Групу ДТЕК, розповів, що ціни на електроенергію не встановлюються як тарифи і вони міняються щогодини.

Як приклад він навів зміну цін в Україні та інших європейських країнах. Відповідно до аналізу ціни в Україні та Європі з серпня по вересень зменшились приблизно на 17-46%.

Він додав, що у вересні знижується загальний попит на електроенергію внаслідок комфортних температур і збільшується пропозиція Виробників (АЕС, ТЕС, ТЕЦ) внаслідок закінчення ремонтних кампаній генеруючого обладнання. Ще одним фактором зменшення цін на електрику є введення додаткових потужностей газової генерації, яка продає свою електрику на ринку на добу наперед.

ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку фото 1

«Зниження цін РДН у вересні – погано це чи добре? Для споживачів це добре, бо ціни РДН знизилися, а з ними і витрати на електрику. Для трейдерів-спекулянтів погано – бо не заробили на спекуляціях. Для Постачальників, які продають свої сервіси і не входять в ризики цінових спекуляцій – це нейтрально, вони отримають фіксовану маржу. Для Генерації це мінус, беручи до уваги підготовку до ОЗП і нескінченні обстріли», – пояснив Маляр.

Читайте також:

Теги: тарифи ДТЕК зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США мали прибути до Індії для проведення чергового раунду переговорів, однак поїздку скасували
США скасували торговельні переговори з Індією
17 серпня, 01:59
Протягом січня-червня поставки металопродукції зросли на 70% р./р.
Китайська металургія може знищити українську – GMK Center
25 серпня, 12:40
Заступник міністра торгівлі Лі Ченган вирушить на переговори до Сполучених Штатів
Китай відправляє до США ключового торговельного перемовника
26 серпня, 08:35
Фахівці розповіли, якою буде ціна на картоплю
Картопля стане доступнішою: скільки коштує зараз і коли чекати падіння ціни
26 серпня, 14:02
Росіяни зруйнували будівлю та пошкодили обладнення підприємства
Росія зруйнувала збагачувальну фабрику ДТЕК на Донеччині
27 серпня, 11:21
Надлишок пропозиції картоплі вплинув на польських фермерів
Обвал цін на картоплю: польські фермери в паніці через надлишок продукції
28 серпня, 12:05
У 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
5 вересня, 13:10
«Помаранчеві конверти» – місця для паркування, призначені виключно для місцевих жителів
Окремі місця для туристів і місцевих: Польща запроваджує нові правила паркування
5 вересня, 09:53
Після інтеграції Україна стане невеликою частиною великого європейського ринку
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
Сьогодні, 14:45

Економіка

ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку
ДТЕК розвінчав міфи про аномалії на енергоринку
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
Україна має остаточно скасувати прайс-кепи, щоб увійти до європейського енергоринку – експерт
Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
Маніпуляції довкола прайс-кепів і «дорогої електрики» не відповідають реальності – експерт
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
«єВідновлення» призупиняє роботу на вихідних – Мінрозвитку
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Падіння продажів і $58 млн збитку: «Метінвест» Ахметова відзвітував за роботу у першому півріччі-2025
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року
Фінансова діра у бюджеті України: МВФ прогнозує ще більший дефіцит до 2027 року

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua