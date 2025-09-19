Головна Київ Новини
«Люди-опори»: у Києві з'явилася нова мініскульптура, присвячена подвигу енергетиків (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Якщо натиснути на кнопку збоку мініскульптури, вікна в мініатюрних будинках за постатями бронзових енергетиків засяють
фото: shukai.com.ua

Композиція встановлена на фасаді бізнес-центру на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52

Навпроти Національної опери сьогодні відкрили 50-ту, ювілейну мініскульптуру культурно-історичного проєкту «Шукай!». Вона присвячена українським енергетикам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів проєкту.

50-та, ювілейна мініскульптура культурно-історичного проєкту «Шукай!»
50-та, ювілейна мініскульптура культурно-історичного проєкту «Шукай!»
фото: shukai.com.ua

Композиція «Люди-опори» встановлена на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52, на фасаді бізнес-центру «Леонардо».

На скульптурі зображено три фігури різних розмірів, позаду яких нібито розміщено будинки з вікнами. Скульптура інтерактивна, якщо натиснути на кнопку, яка знаходиться на скульптурі, то вікна позаду цих трьох постатей будуть світитися.

Як пояснила авторка проєкту «Шукай!» Юлія Бевзенко, ці три постаті – це люди опори і люди опору, тому що вони чинять опір Росії і її вторгненню, вони тримають наше світло.

«Наприкінці ХІХ століття електрика назавжди змінила Київ – провінція стала європейським містом культурно та технологічно. 1890 року в Києві запрацювала перша міська електростанція. Вона освітлила Міський театр (нині – Національна опера), кілька будинків і чотирнадцять ліхтарів на Хрещатику, який став першою освітленою вулицею. Того ж року п’ять великих ліхтарів засяяли на Володимирській гірці – улюбленому місці прогулянок киян. Саме з цих подій почалося нове життя міста. І енергетикам – тим, хто подарував світло Києву колись і оберігає його нині – присвячена бронзова скульптурка. Станції та старого театру вже немає, але пам’ять про квартал, з якого почалася ця трансформація міста, жива. Саме там і встановили нову скульптуру.», – додала авторка.

Композиція «Люди-опори» встановлена на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52
Композиція «Люди-опори» встановлена на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52
фото: shukai.com.ua
Композиція «Люди-опори»
Композиція «Люди-опори»
фото: shukai.com.ua
Композиція «Люди-опори» встановлена на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52
Композиція «Люди-опори» встановлена на вулиці Богдана Хмельницького, 17/52
фото: shukai.com.ua

Нагадаємо, за три роки повномасштабної війни було пошкоджено понад 63 тис. об’єктів енергетичної інфраструктури, а тільки у 2024 році масовані удари та щоденні точкові обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури призвели до втрати близько 10 ГВт генеруючої потужності. Осінньо-зимовий період 2024/2025 був найскладнішим для енергетичного сектору України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російської армії на теплоелектростанції ДТЕК було поранено 51 енергетика, троє загинули.

