«Росіяни продовжують війну». Зеленський відреагував на удари по енергообʼєктах

За словами глави держави, більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла через обстріли

Президент наголосив, що потрібні нові кроки від партнерів, аби примусити Росію до миру

На Сумщині тривають відновлювальні роботи після ударів російських дронів. Окупанти випустили по Україні майже сотню БпЛА, ціллю яких стала цивільна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«На жаль, пошкоджені енергетичні обʼєкти. Через атаку були знеструмлення в Полтавській, Сумській, Чернігівській областях. Більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла. Всі служби залучені на місцях, відновимо енергопостачання якнайшвидше. На Харківщині вдарили дроном по звичайному ліцею, в Херсоні – по багатоповерхівці. Є постраждалі. Всім надається необхідна допомога. Також під ударами була Дніпровщина», – зазначив він.

Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент наголосив, що росіяни продовжують війну та не реагують заклики до припинення вбивств та руйнувань. «Потрібні нові кроки в тиску на Росію заради припинення ударів і реального гарантування безпеки. Працюємо з партнерами заради такого тиску», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у ніч з 26 на 27 серпня Російська Федерація здійснила чергову масовану терористичну атаку по цивільній інфраструктурі України. Окупанти дронами атакували об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

Близько першої ночі внаслідок удару БпЛА було пошкоджено обладнання на одній із ключових підстанцій у Сумах, внаслідок чого без електропостачання залишилась значна частина міста та промислових споживачів. На Полтавщині ворог цілеспрямовано комплексно атакував об'єкти газотранспортної інфраструктури, завдавши значних ушкоджень.

Як повідомлялося, Російська Федерація вдарила по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки будівлю зруйновано, а обладнання – серйозно пошкоджено.

До слова, триває 1281-ша доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вчора противник завдав двох ракетних та 64 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 625 обстрілів, зокрема 21 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 891 дрон-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Білогір’я, Преображенка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.