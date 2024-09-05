У Києві метеорологи фіксують забруднення повітря: що відомо

З 2 вересня у столиці спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

Ситуація може зміниться на краще з наступного тижня

З 2 вересня у Києві зафіксовано метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих речовин у приземному шарі повітря. За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського рівень забруднення діоксидом азоту у столиці досяг 5-8 середньодобових гранично-допустимих концентрацій. Про це інформує Укргідрометцентр.

Найбільш забрудненими районами стали Бессарабська та Галицька площі, вулиці Довженка, Каунаська, Скляренка, а також Берестейський проспект.

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, спекотна погода без опадів утримається в Києві до 8 вересня, що може призвести до подальшого зростання рівня забруднення повітря. Мешканцям міста рекомендується уникати тривалого перебування на відкритому повітрі у цих районах.

Раніше стало відомо, що найближчими днями у Києві буде сухо й не спекотно, проте наприкінці тижня погода зміниться. Синоптики прогнозують спочатку повернення дощів, а згодом й повернення 30-градусної спеки.

Згідно з попередніми даними служби кліматичних змін Copernicus Європейського Союзу, неділя, 21 липня, була найспекотнішим днем ​​у світі.

Як повідомлялося, на Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

До слова, Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.