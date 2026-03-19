Пентагон запросив з держбюджету величезну суму на війну з Іраном – WP

Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних ударів, яку адміністрація проводила дотепер, і замість цього буде спрямована на термінове збільшення виробництва критично важливого озброєння, яке було витрачено.

«Залишається незрозумілим, яку суму Білий дім зрештою попросить затвердити законодавців Конгресу. Деякі чиновники Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реалістичні шанси на затвердження в Конгресі, сказав високопоставлений представник адміністрації. За словами цього чиновника та трьох інших осіб, обізнаних у цій справі, Пентагон висунув кілька різних пропозицій щодо фінансування протягом останніх двох тижнів», – йдеться у матеріалі.

Запит на фінансування, ймовірно, викличе серйозну політичну суперечку в Конгресі, оскільки громадська підтримка цієї ініціативи залишається млявою, а демократи висловлюють різку критику. Республіканці висловили підтримку майбутньому додатковому запиту, але не визначилися з законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.

Президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв покласти край американському мілітаризму за кордоном і часто критикував адміністрацію Байдена за обсяг коштів, затверджених для фінансування війни в Україні. За даними спеціального генерального інспектора США з операції «Атлантична рішучість», до грудня Конгрес затвердив близько $188 млрд на витрати, пов’язані з війною в Україні.

Нагадаємо, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.