Пентагон запросив з держбюджету величезну суму на війну з Іраном – WP

Наталія Порощук
Під час передвиборчої кампанії Трамп часто критикував адміністрацію Байдена за обсяг коштів, виділених на фінансування війни в Україні
Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит до Конгресу щодо фінансування війни в Ірані. Йдеться про суму у $200 млрд, яка, ймовірно, зіткнеться з опором з боку законодавців, що виступають проти цього конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Ця сума значно перевищить витрати на масштабну кампанію повітряних ударів, яку адміністрація проводила дотепер, і замість цього буде спрямована на термінове збільшення виробництва критично важливого озброєння, яке було витрачено.

«Залишається незрозумілим, яку суму Білий дім зрештою попросить затвердити законодавців Конгресу. Деякі чиновники Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реалістичні шанси на затвердження в Конгресі, сказав високопоставлений представник адміністрації. За словами цього чиновника та трьох інших осіб, обізнаних у цій справі, Пентагон висунув кілька різних пропозицій щодо фінансування протягом останніх двох тижнів», – йдеться у матеріалі.

Запит на фінансування, ймовірно, викличе серйозну політичну суперечку в Конгресі, оскільки громадська підтримка цієї ініціативи залишається млявою, а демократи висловлюють різку критику. Республіканці висловили підтримку майбутньому додатковому запиту, але не визначилися з законодавчою стратегією і не знайшли чіткого шляху для подолання порогу в 60 голосів у Сенаті.

Президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії обіцяв покласти край американському мілітаризму за кордоном і часто критикував адміністрацію Байдена за обсяг коштів, затверджених для фінансування війни в Україні. За даними спеціального генерального інспектора США з операції «Атлантична рішучість», до грудня Конгрес затвердив близько $188 млрд на витрати, пов’язані з війною в Україні.

Нагадаємо, перші шість днів американської операції проти Ірану коштували США щонайменше $11,3 млрд. Таку оцінку чиновники адміністрації президента США Дональда Трампа озвучили під час закритого брифінгу для сенаторів.

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами
«Я не підривав «Дружбу», але мене змушують її відновити». Головне із зустрічі президента з журналістами
15 березня, 13:03
Наступного тижня NASA проведе фінальний огляд готовності до польоту
NASA вдруге спробує запустити пілотовану місію до Місяця у березні
20 лютого, 20:14
Нині триває 1457-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2026 року
19 лютого, 08:20
Зірка Голлівуду розповіла, що відбулося в Україні за чотири роки війни
Анджеліна Джолі записала відео до річниці вторгнення РФ в Україну (відео)
26 лютого, 15:18
На Харківщині від ворожого удару постраждали п’ятеро людей
Удар по Харківщині: є постраждалі, серед них – діти
27 лютого, 17:40
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
У США люди застрягли на повітряній кулі на висоті майже 300 метрів
3 березня, 05:38
США розглянули захоплення острова Харк
США розглянули захоплення головного нафтового терміналу Ірану
8 березня, 12:47
Зустріч Головкома Олександра Сирського з генералом Мікаелем Классоном
Головкоми України та Швеції узгодили кроки посилення ЗСУ: подробиці
13 березня, 13:32
Зеленський і Стармер підготували нову угоду про дрони та ШІ
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
17 березня, 11:25

В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Сьогодні, 05:59
«Полісся» перемогою з дублем Гуцуляка відкрило тур УПЛ
Вчора, 19:53
«Чернігів» пробився у півфінал Кубка України вперше в історії
Вчора, 16:06
Без Ісака, та з Йокересом: Швеція показала склад на матч проти збірної України
Вчора, 14:10
Лунін із сейвом потрапив у список найкращих за день Ліги чемпіонів
Вчора, 13:44
Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Вчора, 10:10

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
