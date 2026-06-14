На Львівщині виявлено партію контрабандних iPhone на понад 1 млн грн

Дві мешканки Львівщини намагалися таємно ввезти з Польщі нові смартфони за грошову винагороду

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники та митники завадили незаконному ввезенню в Україну великої партії дороговартісної техніки. Дві жінки, які прямували з Польщі, намагалися приховати від контролю сучасні гаджети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Перший інцидент зафіксували під час поглибленого огляду легкового автомобіля Seat. За кермом транспортного засобу перебувала 48-річна жителька Львівської області, яка поверталася з Польщі додому.

Під час перевірки салону прикордонно-митна оглядова група демонтувала елементи передньої панелі та виявила у конструктивних порожнинах панелі приладів шість прихованих смартфонів iPhone 17 Pro Max. Жінка не заперечувала своєї провини та зізналася, що погодилася перевезти елітну техніку через державний кордон за обіцяну грошову винагороду. Орієнтовна вартість цієї першої знахідки становить близько 450 тис. грн.

За аналогічною схемою «підробітку», але з іншим способом приховування, пішла й інша водійка. Під час огляду автомобіля Ford під керуванням 37-річної громадянки України правоохоронці виявили ще вісім незадекларованих смартфонів iPhone 17 Pro Max.

Цього разу контрабандний товар ховали не в машині – жінка винахідливо розмістила всі вісім коробок із гаджетами безпосередньо на собі під верхнім одягом, сподіваючись уникнути особистого огляду. Вона також підтвердила прикордонникам, що взяла техніку у Польщі на прохання третіх осіб заради легкого заробітку. Попередня вартість вилучених у неї пристроїв оцінюється у 600 тис. грн.

Загалом у результаті реалізації оперативної інформації в обох автівках було виявлено та вилучено 14 контрабандних смартфонів. Загальна ринкова вартість виявлених гаджетів становить понад 1 млн грн.

За фактами виявлених правопорушень працівники митниці склали відповідні процесуальні протоколи. Уся незаконно ввезена техніка була офіційно вилучена та наразі перебуває на складі митниці до ухвалення остаточного судового рішення. Подальшу долю винахідливих перевізників та вилученого майна визначить суд.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня 2026 року, у пункті пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині спільна оглядова група прикордонників та митників заблокувала масштабний канал постачання незадекларованого товару. Зловмисники намагалися таємно завезти в Україну понад 14 тис. літій-іонних акумуляторів під виглядом особистих речей.