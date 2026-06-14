Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині виявлено партію контрабандних iPhone на понад 1 млн грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині виявлено партію контрабандних iPhone на понад 1 млн грн
За фактами виявлених правопорушень працівники митниці склали протоколи
фото: 7 прикордонний Карпатський загін

Дві мешканки Львівщини намагалися таємно ввезти з Польщі нові смартфони за грошову винагороду

У пункті пропуску «Краківець» прикордонники та митники завадили незаконному ввезенню в Україну великої партії дороговартісної техніки. Дві жінки, які прямували з Польщі, намагалися приховати від контролю сучасні гаджети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін.

Перший інцидент зафіксували під час поглибленого огляду легкового автомобіля Seat. За кермом транспортного засобу перебувала 48-річна жителька Львівської області, яка поверталася з Польщі додому.

Під час перевірки салону прикордонно-митна оглядова група демонтувала елементи передньої панелі та виявила у конструктивних порожнинах панелі приладів шість прихованих смартфонів iPhone 17 Pro Max. Жінка не заперечувала своєї провини та зізналася, що погодилася перевезти елітну техніку через державний кордон за обіцяну грошову винагороду. Орієнтовна вартість цієї першої знахідки становить близько 450 тис. грн.

За аналогічною схемою «підробітку», але з іншим способом приховування, пішла й інша водійка. Під час огляду автомобіля Ford під керуванням 37-річної громадянки України правоохоронці виявили ще вісім незадекларованих смартфонів iPhone 17 Pro Max.

Цього разу контрабандний товар ховали не в машині – жінка винахідливо розмістила всі вісім коробок із гаджетами безпосередньо на собі під верхнім одягом, сподіваючись уникнути особистого огляду. Вона також підтвердила прикордонникам, що взяла техніку у Польщі на прохання третіх осіб заради легкого заробітку. Попередня вартість вилучених у неї пристроїв оцінюється у 600 тис. грн.

Загалом у результаті реалізації оперативної інформації в обох автівках було виявлено та вилучено 14 контрабандних смартфонів. Загальна ринкова вартість виявлених гаджетів становить понад 1 млн грн.

За фактами виявлених правопорушень працівники митниці склали відповідні процесуальні протоколи. Уся незаконно ввезена техніка була офіційно вилучена та наразі перебуває на складі митниці до ухвалення остаточного судового рішення. Подальшу долю винахідливих перевізників та вилученого майна визначить суд.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня 2026 року, у пункті пропуску «Краківець – Корчова» на Львівщині спільна оглядова група прикордонників та митників заблокувала масштабний канал постачання незадекларованого товару. Зловмисники намагалися таємно завезти в Україну понад 14 тис. літій-іонних акумуляторів під виглядом особистих речей. 

Читайте також:

Теги: контрабанда Apple смартфон кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Білорусь перекрила ліси біля України, Польщі та Литви
Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: які сценарії можливі
18 травня, 16:59
В Україні скасували будь-які обмеження на виїзд за кордон для жінок-чиновників
Відсьогодні скасовано усі обмеження на перетин кордону для жінок
20 травня, 10:15
Україна продовжує укріплювати кордон із Білоруссю
Держприкордонслужба розповіла про масштабне посилення кордону з Білоруссю
20 травня, 14:09
Європейські країни дедалі активніше переглядають правила перебування українців
Кого з українців виженуть із ЄС? Голова Державної міграційної служби пояснила ситуацію
23 травня, 10:04
Яворівський районний суд ухвалив щодо неповнолітнього студента незвичний вирок
Студент переправив ухилянта за кордон, щоб оплатити навчання. Суд обрав йому незвичне покарання
16 травня, 19:16
Анджеліна Джолі під час візиту до Херсона
Стало відомо, з якою метою Анджеліна Джолі насправді приїжджала до Херсона
30 травня, 17:59
Кількість охочих пройти НМТ стабільно зростає, запевняє Оксен Лісовий
Найстаршому абітурієнту, який цього року складатиме НМТ, виповнилося 73 роки
30 травня, 22:09
Вільнюс хоче мати танки, дивізію для наступальних дій та значно збільшити армію
Литва поблизу російського кордону розпочала навчання добровольчих сил
8 червня, 18:03
Мігрантів треба спонукати оновити свої дані завчасно до початку процесу перших повоєнних виборів
Виборча адреса майже всіх українців за кордоном не відповідає місцю їхнього фактичного перебування: дослідження
Вчора, 03:10

Події в Україні

Скільки ракет Росія виробляє щомісяця? Дані ЗСУ
Скільки ракет Росія виробляє щомісяця? Дані ЗСУ
На Сумщині через атаку ворога двоє загиблих та четверо поранених
На Сумщині через атаку ворога двоє загиблих та четверо поранених
На Львівщині виявлено партію контрабандних iPhone на понад 1 млн грн
На Львівщині виявлено партію контрабандних iPhone на понад 1 млн грн
Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року
РФ масово вербує українську молодь в окупації до підрозділів БпЛА
РФ масово вербує українську молодь в окупації до підрозділів БпЛА
Втрати ворога станом на 14 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 14 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Новини

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Вчора, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
12 червня, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
12 червня, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
12 червня, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
12 червня, 17:09

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua