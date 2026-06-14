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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року
В Україні триває 1572-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку противник штурмував 14 разів

За минулу добу зафіксовано 229 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу. Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню. Ворожих авіаударів зазнали, зокрема, населені пункти Павлівка, Пустогород, Лужки, Бруски Сумської області. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 1

Минулої доби відбулося два бойових зіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 2

Противник 7 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине та в бік Лимана.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 3

Наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 4

Ворог 17разів намагався вклинитися в нашу оборону в районі населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 5

Противник штурмував 14разів у районі Закітного та в бік населених пунктів Миколаївка, Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 6

Окупанти здійснили чотирнадцять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 7

Наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Василівка, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопавлівка та в бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Ганнівка, Нове Шахове, Кучерів Яр, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 8

Противник атакував один раз у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 9

Окупанти здійснили 32 атаки в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в бік Гіркого, Добропілля, Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 10

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ та в бік Приморська.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 13 червня 2026 року фото 11

Українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1572-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна Генштаб

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