Загарбники знищили базу Червоного Хреста у Слов'янську (фото)

Російське командування знало про резиденцію волонтерів, а поруч не було жодного військового об'єкт

Окупанти обстріляли базу евакуаційного загону українського Червоного Хреста у Слов'янську Донецької області. Рашисти гатили зі ствольної артилерії 152-міліметровими снарядами. Про це повідомив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логінов у Facebook.

В результаті обстрілу зруйновано будівлю, яка орендована для МКЧХ, пошкоджено три автомобілі. Логінов уточнив, що ніхто з волонтерів не постраждав.

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«Це приміщення до 1.09.22 було орендовано МКЧХ і надано нам для розміщення евакуаційного загону, який з 18.04.22 займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних цивільних місцевих жителів», – розповів представник Українського Червоного Хреста.

При цьому Логінов вказав, що російське командування знало про резиденцію волонтерів, а поруч не було жодного військового об'єкта. Всього в базу потрапили чотири снаряди.

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