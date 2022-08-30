Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загарбники знищили базу Червоного Хреста у Слов'янську (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загарбники знищили базу Червоного Хреста у Слов'янську (фото)
У базу потрапили чотири снаряди
фото: Тарас Логінов/Fаcebook

Російське командування знало про резиденцію волонтерів, а поруч не було жодного військового об'єкт

Окупанти обстріляли базу евакуаційного загону українського Червоного Хреста у Слов'янську Донецької області. Рашисти гатили зі ствольної артилерії 152-міліметровими снарядами. Про це повідомив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логінов у Facebook.

В результаті обстрілу зруйновано будівлю, яка орендована для МКЧХ, пошкоджено три автомобілі. Логінов уточнив, що ніхто з волонтерів не постраждав.

4 фото
На весь екран

«Це приміщення до 1.09.22 було орендовано МКЧХ і надано нам для розміщення евакуаційного загону, який з 18.04.22 займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних цивільних місцевих жителів», – розповів представник Українського Червоного Хреста.

При цьому Логінов вказав, що російське командування знало про резиденцію волонтерів, а поруч не було жодного військового об'єкта. Всього в базу потрапили чотири снаряди.

Нагадаємо, Банкова закликала Червоний Хрест подумати про репутацію. Як повідомлялося, 

Читайте також: Мер прифронтового Слов’янська: Готуємось до гіршого варіанту. Він не за горами

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
Окупанти не пускають Червоний Хрест в Оленівку
31 липня, 21:39
Червоний Хрест не розголошує деталі переговорів із росіянами, бо сподівається таки потрапити у місця утримання українських полонених
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії
7 серпня, 14:33
Речник Червоного Хреста відмовляється розповідати, чому росіяни не пускали представників організації у Оленівку
У Оленівці були, але лише раз: як виправдовується Червоний Хрест
7 серпня, 13:57

Події в Україні

Обстріл Харкова: окупанти поцілили по дитячому закладу, кількість загиблих зросла
Обстріл Харкова: окупанти поцілили по дитячому закладу, кількість загиблих зросла
Місія МАГАТЕ прибула в Україну: хто увійшов до складу і що заплановано
Місія МАГАТЕ прибула в Україну: хто увійшов до складу і що заплановано
Загарбники знищили базу Червоного Хреста у Слов'янську (фото)
Загарбники знищили базу Червоного Хреста у Слов'янську (фото)
Наступ ЗСУ. Що зараз відбувається на Херсонщині (оновлюється)
Наступ ЗСУ. Що зараз відбувається на Херсонщині (оновлюється)
Рашисти ударили по центру Харкова: перші подробиці
Рашисти ударили по центру Харкова: перші подробиці
ЗСУ ліквідували майже 48 тис. окупантів
ЗСУ ліквідували майже 48 тис. окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
205K
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
138K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
46K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
46K
Наступ ЗСУ на півдні: Кім та Єрмак потролили окупантів
36K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)

Новини

Зрадник Стемоусов втік із Херсона: куди подався 
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55
Вбивство полонених в Оленівці: якою зброєю скористалися рашисти 
Сьогодні, 09:28
Окупанти пішли в наступ на Херсонщині і були розбиті – Генштаб
Сьогодні, 07:18
Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою (відео)
Вчора, 17:50
Терорист Дрьомов визнав: Росія втрачає Херсон
Вчора, 14:36

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту