Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером (документ)

«Політика Австрії повинна формуватися на співпраці Європейського союзу з Росією та США, а також країнами, що розвиваються»

Стратегія у сфері безпеки Австрії не змінювалася з 2013 року. У ній досі Російську Федерацію називають стратегічним партнером нарівні із США.

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У Стратегії безпеки Австрії досі Росія має статус «стратегічного партнера». Про це сказано в документі, опублікованому в 2013 році.

У ньому зазначено, що політика Австрії у сфері міжнародної безпеки спрямована на співпрацю зі стратегічними партнерами ЄС. Серед них вказується США та Російська Федерація.

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Крім того, у розділі «Політика безпеки Австрії в міжнародному контексті» йдеться, що політика Австрії повинна формуватися на співпраці Європейського союзу з Росією та США, а також країнами, що розвиваються.

Також у документі йдеться, що НАТО співпрацює з міжнародними партнерами, серед яких є Росія.

На сайті Федеральної канцелярії Австрії йдеться про те, що Стратегія безпеки країни почала розроблятися у 2011 році, а схвалили її в 2013 році. Її не змінювали ні після окупації Криму Росією, ні після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

«Політику безпеки слід розуміти як можливість активного формування. Зосередження уваги на простому реагуванні на загрози було б недостатнім. Завдяки своєму географічному положенню, культурним і політичним зв'язкам і традиційній, міжнародно визнаній активній зовнішній політиці та безпеці, Австрія має особливі можливості для надання допомоги в формуванні внутрішньої та зовнішньої безпеки як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій», – йдеться на сайті.

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