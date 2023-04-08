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Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером (документ)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Австрія продовжує вважати РФ своїм стратегічним партнером (документ)
Австрія і досі вважає РФ стратегічним партнером
фото:dw

«Політика Австрії повинна формуватися на співпраці Європейського союзу з Росією та США, а також країнами, що розвиваються»

Стратегія у сфері безпеки Австрії не змінювалася з 2013 року. У ній досі Російську Федерацію називають стратегічним партнером нарівні із США.

У Стратегії безпеки Австрії досі Росія має статус «стратегічного партнера». Про це сказано в документі, опублікованому в 2013 році.

У ньому зазначено, що політика Австрії у сфері міжнародної безпеки спрямована на співпрацю зі стратегічними партнерами ЄС. Серед них вказується США та Російська Федерація.

Крім того, у розділі «Політика безпеки Австрії в міжнародному контексті» йдеться, що політика Австрії повинна формуватися на співпраці Європейського союзу з Росією та США, а також країнами, що розвиваються.

Також у документі йдеться, що НАТО співпрацює з міжнародними партнерами, серед яких є Росія.

На сайті Федеральної канцелярії Австрії йдеться про те, що Стратегія безпеки країни почала розроблятися у 2011 році, а схвалили її в 2013 році. Її не змінювали ні після окупації Криму Росією, ні після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

«Політику безпеки слід розуміти як можливість активного формування. Зосередження уваги на простому реагуванні на загрози було б недостатнім. Завдяки своєму географічному положенню, культурним і політичним зв'язкам і традиційній, міжнародно визнаній активній зовнішній політиці та безпеці, Австрія має особливі можливості для надання допомоги в формуванні внутрішньої та зовнішньої безпеки як на двосторонній основі, так і в рамках міжнародних організацій», – йдеться на сайті.

Підкреслимо, Австрія не допомагатиме Україні з розмінування територій під час війни: яка причина.

Теги: політика безпека росія Австрія

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