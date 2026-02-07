Головна Країна Події в Україні
Атомні електростанції знизили потужність через нічну атаку РФ – Укренерго

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Уніан

АЕС знизили потужність через атаку на магістральні мережі

У ніч на 7 лютого 2026 року Росія здійснила наймасштабнішу від початку року атаку на енергетичну інфраструктуру України. Через пошкодження ключових підстанцій та високовольтних ліній 750 кВ і 330 кВ атомні електростанції України були змушені терміново знизити потужність генерації, щоб уникнути системної аварії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укренерго.

Ситуація призвела до запровадження екстрених та аварійних відключень у більшості регіонів країни. Енергетики працюють над стабілізацією системи в умовах безперервного терору.

«Ворог завдавав масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок чого атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Через значні пошкодження балансування енергосистеми здійснюється шляхом залучення імпорту електричної енергії та застосування заходів з обмеження», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за командою НЕК «Укренерго» - вимушено збільшений обсяг відключень. У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Головна причина - наслідки масованої атаки на українські електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.

Нагадаємо, Росія здійснила чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Оприлюднені раніше графіки погодинних знеструмлень на цей час не діють. Аварійні відключення будуть скасовані лише після стабілізації ситуації в енергосистемі. Громадян закликають стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго своїх регіонів.

