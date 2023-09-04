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Резніков подав у відставку, Ердоган не зміг переконати Путіна. Головне за 4 вереня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Резніков подав у відставку, Ердоган не зміг переконати Путіна. Головне за 4 вереня
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку, його місце має зайняти Рустем Умєров

Резніков подав у відставку, Ердоган не зміг переконати Путіна відновити зернову угоду, скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. «Главком» зібрав у добірку новини 4 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Резніков подав у відставку

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.

«На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку.
До звіту готовий. Тримаймо стрій!» – написав Резніков.

Резніков опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Російські дрони впали та вибухнули в Румунії

За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

У той же час, влада Румунії відреагувала на атаку російських дронів на порт Рені в Одеській області в ніч на 4 вересня. Зазначається, що БПЛА не становили загрози для країни.

Ердоган не зміг переконати Путіна відновити зернову угоду

В понеділок, 4 вересня, в російському місті Сочі президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустрічі говорили про поновлення чорноморської зернової ініціативи, яка припинила діяти влітку через вихід із неї Росії.

Після зустрічі Путін та Ердоган вийшли на пресконференцію. За її результатами стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Президент РФ сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти

У Верховній Раді зареєстровані зміни до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для деяких студентів.

Авторами ініціативи №9672 стали нардепи Федір Веніславський, Мар'яна Безугла та Ірина Констанкевич.

Стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» передбачає, що за здобувачами професійної (професійно-технічної), професійної та вищої освіти, асистентами-стажерами, аспірантами та докторантами, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, зберігається відстрочка від призову під час мобілізації.

Автори законопроєкту зазначають, що з початку повномасштабної війни значна кількість військовозобов'язаних використала цю можливість, щоб уникнути призову, і вступили у 2022-2023 роках до навчальних закладів для здобуття освіти рівної або навіть рівнем нижче вже отриманої.

Нічна атака на Одещину

Російські окупанти упродовж 3,5 годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів збили наші сили ППО.

У декількох населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Також через потрапляння уламків внаслідок збиття виникло декілька загорянь на території цивільних об'єктів. Станом на 7:00 вогонь ліквідовано

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган Олексій Резніков війна мобілізація путін

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