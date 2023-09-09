Майбутній посол України в Угорщині пояснив, хто провокує сварку між країнами

Викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині

Федір Шандор: Угорські інтереси у негативному для нас ключі розкручують конкретні агенти Москви

У той час, як в Україні вже йшла війна, в Угорщині на парламентських виборах перемогли політичні сили, пов’язані з прем’єром Віктором Орбаном. Він відомий скандальними заявами про Україну, і наскільки мешканці країни розділють його ідеї, розповів майбутній посол в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому».

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Шандор підкреслив, що Орбан захищає інтереси Угорщини, а Україна – свої, і додав, що ніхто не має права ставити інтереси інших країн вище за інтереси країни власної. Майбутній посол заявив: «Угорські інтереси у негативному для нас ключі розкручують конкретні агенти Москви як з нашого, так і з угорського боку. Дайте мені сто днів відпрацювати і тоді я зможу говорити конкретніше і правильніше».

Федір Шандор розповів, що є речі, які ніколи не зміняться – наприклад те, що Угорщина першою визнала українську незалежність 1991 року, дала свого часу Україні паливо завдяки реверсному напрямку.

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Шандор також нагадав, що Угорщина не закрила свої кордони для українців після початку повномасштабної війни, і хоча не прийняла їх у себе жити, вони скористалися країною, як транзитом. Шандор додав, що так відбулося не тому, що Угорщина погано ставиться до українців, а тому, що у цій країні навіть її жителям ніде заробляти гроші.

Шандор нагадав: «Зараз на угорській території залишається близько 40 тис. українських мігрантів (у жовтні минулого року в Угорщині провели черговий перепис населення у якому взяли участь і українці. Офіційні дані будуть відомі у жовтні цього року – «Главком»). Транзитом через Угорщину пройшли понад 2 млн українських біженців. Також Угорщина є єдиною країною у Європі, яка до сьогодні дозволяє українцям безкоштовно користуватися громадським транспортом».

Новопризначений посол додав, що список безкоштовних послуг з угорського боку для українських громадян «можна довго продовжувати». Він згадав і місця ночівлі, і первинну фінансову допомогу, і теплий одяг.

Федір Шандор заявив: «Я дивлюся на наші відносини крізь призму позитивного сприйняття. Якщо дивитися на увесь світ тільки з негативом, то можна піти й здійснити суїцид».

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

Також Орбан розповів, що угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі.