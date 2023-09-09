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Майбутній посол України в Угорщині пояснив, хто провокує сварку між країнами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Майбутній посол України в Угорщині пояснив, хто провокує сварку між країнами
Викладача Ужгородського національного університету Федора Шандора, відомого також як «професор з окопу», затверджено на посаді посла України в Угорщині
фото: hromadske

Федір Шандор: Угорські інтереси у негативному для нас ключі розкручують конкретні агенти Москви

У той час, як в Україні вже йшла війна, в Угорщині на парламентських виборах перемогли політичні сили, пов’язані з прем’єром Віктором Орбаном. Він відомий скандальними заявами про Україну, і наскільки мешканці країни розділють його ідеї, розповів майбутній посол в Угорщині Федір Шандор в інтерв’ю «Главкому».

Шандор підкреслив, що Орбан захищає інтереси Угорщини, а Україна – свої, і додав, що ніхто не має права ставити інтереси інших країн вище за інтереси країни власної. Майбутній посол заявив: «Угорські інтереси у негативному для нас ключі розкручують конкретні агенти Москви як з нашого, так і з угорського боку. Дайте мені сто днів відпрацювати і тоді я зможу говорити конкретніше і правильніше».

Федір Шандор розповів, що є речі, які ніколи не зміняться – наприклад те, що Угорщина першою визнала українську незалежність 1991 року, дала свого часу Україні паливо завдяки реверсному напрямку.

Шандор також нагадав, що Угорщина не закрила свої кордони для українців після початку повномасштабної війни, і хоча не прийняла їх у себе жити, вони скористалися країною, як транзитом. Шандор додав, що так відбулося не тому, що Угорщина погано ставиться до українців, а тому, що у цій країні навіть її жителям ніде заробляти гроші.

Шандор нагадав: «Зараз на угорській території залишається близько 40 тис. українських мігрантів (у жовтні минулого року в Угорщині провели черговий перепис населення у якому взяли участь і українці. Офіційні дані будуть відомі у жовтні цього року – «Главком»). Транзитом через Угорщину пройшли понад 2 млн українських біженців. Також Угорщина є єдиною країною у Європі, яка до сьогодні дозволяє українцям безкоштовно користуватися громадським транспортом».

Новопризначений посол додав, що список безкоштовних послуг з угорського боку для українських громадян «можна довго продовжувати». Він згадав і місця ночівлі, і первинну фінансову допомогу, і теплий одяг.

Федір Шандор заявив: «Я дивлюся на наші відносини крізь призму позитивного сприйняття. Якщо дивитися на увесь світ тільки з негативом, то можна піти й здійснити суїцид».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає «брехнею» той факт, Україна здатна перемогти у війні Російську Федерацію.

Також Орбан розповів, що угорські компанії мають намір розширювати свою діяльність у Росії, попри санкції та політичні труднощі. 

Читайте також: Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
Теги: МЗС інтерв'ю Україна посол Угорщина війна

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