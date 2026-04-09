Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю поширення ШІ-фейків про нібито військовослужбовців української армії з «особливостями розвитку»

Ворог не полишає спроб «очорнити» Збройні Сили України. Центр протидії дезінформації зафіксував нову хвилю скоординованої інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію та процесу мобілізації української армії, інформує «Главком».

За даними Центру протидії дезінформації, у соцмережі TikTok масово з’являються відео зі згенерованими за допомогою штучного інтелекту військовослужбовцями, що мають «особливості розвитку».

Контент подається у форматі «гумористичних» роликів: за кадром голос глузує з персонажа в українській формі, нібито натякаючи на низьку якість мобілізаційного ресурсу.

Фахівці наголошують, що ці відео є повною підробкою. «Насправді ці відео створені за допомогою штучного інтелекту і не мають жодного відношення до реальності. На підробку вказують як результати перевірки через спеціалізовані сервіси для виявлення дипфейків», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

На підробку вказують кілька факторів:

Синтетичний голос: Характерні дефекти та неприродні інтонації мовлення героїв.

Технічний аналіз: Перевірка через спеціалізовані сервіси підтвердила використання технології дипфейк.

Мережевий характер: Ролики поширюються через мережу взаємопов'язаних акаунтів, що свідчить про сплановану кампанію.

«Йдеться про продовження російської інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію процесу мобілізації та деморалізацію українського суспільства», – зауважують у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі також повідомили, що подібні вкиди фіксувалися й раніше, проте зараз спостерігається нова активна фаза поширення. Громадян закликають критично ставитися до сумнівного контенту в соцмережах, не поширювати маніпулятивні відео та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області. Аналіз відео підтвердив, що воно є повністю сфабрикованим.

Нагадаємо, що російська пропаганда також запустила нову хвилю дезінформації, щоб зірвати евакуацію цивільних із прифронтових районів Донеччини. Цього разу замість вигадок десятирічної давнини про «розіп’ятого хлопчика» у хід пішли ще абсурдніші жахалки про немовлят у валізах.