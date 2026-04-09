Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці
Центр фіксує нову хвилю поширення ШІ-фейків
фото: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації фіксує нову хвилю поширення ШІ-фейків про нібито військовослужбовців української армії з «особливостями розвитку»

Ворог не полишає спроб «очорнити» Збройні Сили України. Центр протидії дезінформації зафіксував нову хвилю скоординованої інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію та процесу мобілізації української армії, інформує «Главком».

За даними Центру протидії дезінформації, у соцмережі TikTok масово з’являються відео зі згенерованими за допомогою штучного інтелекту військовослужбовцями, що мають «особливості розвитку».

Контент подається у форматі «гумористичних» роликів: за кадром голос глузує з персонажа в українській формі, нібито натякаючи на низьку якість мобілізаційного ресурсу.

Фахівці наголошують, що ці відео є повною підробкою. «Насправді ці відео створені за допомогою штучного інтелекту і не мають жодного відношення до реальності. На підробку вказують як результати перевірки через спеціалізовані сервіси для виявлення дипфейків», – зазначають у Центрі протидії дезінформації.

На підробку вказують кілька факторів:

  • Синтетичний голос: Характерні дефекти та неприродні інтонації мовлення героїв.
  • Технічний аналіз: Перевірка через спеціалізовані сервіси підтвердила використання технології дипфейк.
  • Мережевий характер: Ролики поширюються через мережу взаємопов’язаних акаунтів, що свідчить про сплановану кампанію.

«Йдеться про продовження російської інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію процесу мобілізації та деморалізацію українського суспільства», – зауважують у Центрі протидії дезінформації.

У Центрі також повідомили, що подібні вкиди фіксувалися й раніше, проте зараз спостерігається нова активна фаза поширення. Громадян закликають критично ставитися до сумнівного контенту в соцмережах, не поширювати маніпулятивні відео та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області. Аналіз відео підтвердив, що воно є повністю сфабрикованим.

Нагадаємо, що російська пропаганда також запустила нову хвилю дезінформації, щоб зірвати евакуацію цивільних із прифронтових районів Донеччини. Цього разу замість вигадок десятирічної давнини про «розіп’ятого хлопчика» у хід пішли ще абсурдніші жахалки про немовлят у валізах.

Читайте також:

Теги: росія ЗСУ Україна фейк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Континентальна першість пройде без Анни Корнетської
Титулована російська батутистка пропустить Чемпіонат Європи через проблеми з візою
Вчора, 10:50
Збройні Сили України майстерно знищують ворога
Атака ЗСУ на Новоросійськ: під ударом фрегат «Адмірал Макаров» та бурова установка «Сиваш» (відео)
6 квiтня, 13:54
Російська пропаганда поширює черговий фейк про українську армію
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії
31 березня, 18:52
Затримано членів агентурно-бойової групи, які готували резонансні вбивства в Україні
СБУ ліквідувала кілера ГРУ, який готував вбивство Стерненка
24 березня, 15:20
Українське військо ліквідувало російського штурмовика-педофіла
ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
20 березня, 11:59
Президент зробив заяву про дрони-перехоплювачі
Масовані атаки дронами: президент розкрив стратегію РФ
17 березня, 11:23
У Росії виникла нестача ракет для ППО
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
13 березня, 15:40
Президент прокоментував рішення США про часткове послаблення санкцій проти нафти
Скільки грошей отримає РФ через послаблення санкцій США? Зеленський назвав суму
13 березня, 15:31
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
13 березня, 11:11

Політика

У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)
У Краснодарському краї після атаки горить електропідстанція (відео)
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
РФ нарощує чисельність військ безпілотних систем. Сирський розкрив плани ворога
РФ нарощує чисельність військ безпілотних систем. Сирський розкрив плани ворога
Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці
Ворог поширює чергові фейки про українських воїнів з «особливостями розвитку»: подробиці
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
Трамп пригрозив Ірану через порушення мирної угоди
Принцеса Нідерландів розпочала службу в Повітряних силах
Принцеса Нідерландів розпочала службу в Повітряних силах

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua