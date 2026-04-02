Українці мають оновити газові лічильники: хто за це платитиме

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України заявило про обов'язкове встановлення смарт-модулів на газові лічильники

В Україні стартує програма цифровізації обліку блакитного палива. Компанія «Газорозподільні мережі України» («Газмережі») готується встановити 40 000 смарт-модулів у домогосподарствах та бюджетних установах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

У Держенергоефективності повідомили, що смарт-модулі встановлюються на стандартні газові лічильники. Прилад сам зчитуватиме дані та раз на добу або місяць відправляє їх на сервер газової компанії через захищений канал.

«Таке рішення є швидким та економічно ефективним способом масштабного впровадження сучасного обліку газу. Воно дозволяє здійснювати дистанційну передачу даних та інтегруватися у цифрові платформи, забезпечуючи прозорість і зручність для споживачів», – заявила Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

В компанії наголошують, що встановлення смарт-модулів буде повністю безкоштовним.

Переваги впровадження смарт-модулів

Показники споживання газу передаються дистанційно в автоматичному режимі без необхідності ручного внесення.

Споживачі можуть у будь-який час відстежувати власне споживання через цифрові сервіси або мобільні застосунки.

Система дозволяє оперативно виявляти нетипові зміни у споживанні та реагувати на потенційні ризики.

Формування нарахувань здійснюється на основі фактичних даних, що зменшує ризик помилок і підвищує довіру споживачів.

Доступ до детальних даних за різні періоди дозволяє краще контролювати використання газу та планувати витрати.

Більше не потрібно з 1 по 5 число кожного місяця згадувати про лічильник і вручну вносити цифри в кабінети чи додатки.

