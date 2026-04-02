Українці мають оновити газові лічильники: хто за це платитиме

Лариса Голуб
glavcom.ua
Смарт-модулі на лічильниках газу дозволяють передавати дані дистанційно
фото з відкритих джерел

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України заявило про обов'язкове встановлення смарт-модулів на газові лічильники 

В Україні стартує програма цифровізації обліку блакитного палива. Компанія «Газорозподільні мережі України» («Газмережі») готується встановити 40 000 смарт-модулів у домогосподарствах та бюджетних установах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

У Держенергоефективності повідомили, що смарт-модулі встановлюються на стандартні газові лічильники. Прилад сам зчитуватиме дані та раз на добу або місяць відправляє їх на сервер газової компанії через захищений канал.

«Таке рішення є швидким та економічно ефективним способом масштабного впровадження сучасного обліку газу. Воно дозволяє здійснювати дистанційну передачу даних та інтегруватися у цифрові платформи, забезпечуючи прозорість і зручність для споживачів», – заявила Держенергоефективності Ганна Замазєєва.

В компанії наголошують, що встановлення смарт-модулів буде повністю безкоштовним.

Переваги впровадження смарт-модулів

  • Показники споживання газу передаються дистанційно в автоматичному режимі без необхідності ручного внесення.
  • Споживачі можуть у будь-який час відстежувати власне споживання через цифрові сервіси або мобільні застосунки.
  • Система дозволяє оперативно виявляти нетипові зміни у споживанні та реагувати на потенційні ризики.
  • Формування нарахувань здійснюється на основі фактичних даних, що зменшує ризик помилок і підвищує довіру споживачів.
  • Доступ до детальних даних за різні періоди дозволяє краще контролювати використання газу та планувати витрати.
  • Більше не потрібно з 1 по 5 число кожного місяця згадувати про лічильник і вручну вносити цифри в кабінети чи додатки.

«Главком» писав, що організації, які перевіряють точність лічильників води, газу, електроенергії та інших вимірювальних приладів отримуватимуть свідоцтво про уповноваження на проведення повірки за оновленою процедурою. Кабмін ухвалив рішення про внесення змін до постанови. 

Зауважимо, лічильник, як і будь-який інший електронний пристрій, може виходити з ладу, що спричиняє помилки в підрахунках. Фахівці ДТЕК Одеські електромережі пояснили, як розпізнати основні ознаки несправностей у роботі приладів обліку та куди звертатися для їх вирішення.

