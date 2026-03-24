Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна в Україні посилила ризики безпеки для країни

Президентка Молдови Мая Санду заявила про суттєве зростання ризиків для національної безпеки. Через бойові дії в сусідній Україні активізувалися злочинні угруповання, що займаються трафіком зброї, наркотиків та людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовське видання IPN.

Як повідомляє видання, під час засідання Вищої ради безпеки Мая Санду наголосила, що війна створила нові виклики на кордонах країни. За її словами, Молдова все частіше розглядається як транзитний вузол для нелегальних потоків.

«Ми бачимо зростання загрози контрабанди зброї та наркотиків. Злочинні мережі намагаються скористатися ситуацією в регіоні для розширення свого трафіку», – зазначила президентка.

За її словами, зростання транзиту наркотиків через Молдову спостерігається часто у посилках, що створює проблеми відповідальності за їх утримання.

Майя Санду наголосила, що ризики, пов'язані з наркотиками та зброєю, можуть зрости після закінчення війни в Україні, коли тиск на регіон посилиться. У зв'язку з цим влада планує зміцнювати захисні системи та інвестувати в сучасне обладнання.

Для протидії цим загрозам Рада безпеки запропонувала посилити контроль, зокрема запровадити обов'язкове сканування всіх поштових посилок. Санду підкреслила, що зміцнення кордонів та співпраця з міжнародними партнерами є пріоритетом для збереження стабільності в Молдові.

