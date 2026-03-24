Санду заявила про загрози, що йдуть з України: подробиці

Лариса Голуб
Молдова готує тотальний контроль посилок та модернізацію кордону
Президентка Молдови Майя Санду заявила, що війна в Україні посилила ризики безпеки для країни

Президентка Молдови Мая Санду заявила про суттєве зростання ризиків для національної безпеки. Через бойові дії в сусідній Україні активізувалися злочинні угруповання, що займаються трафіком зброї, наркотиків та людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовське видання IPN.

Як повідомляє видання, під час засідання Вищої ради безпеки Мая Санду наголосила, що війна створила нові виклики на кордонах країни. За її словами, Молдова все частіше розглядається як транзитний вузол для нелегальних потоків.

«Ми бачимо зростання загрози контрабанди зброї та наркотиків. Злочинні мережі намагаються скористатися ситуацією в регіоні для розширення свого трафіку», – зазначила президентка.

За її словами, зростання транзиту наркотиків через Молдову спостерігається часто у посилках, що створює проблеми відповідальності за їх утримання.

Майя Санду наголосила, що ризики, пов'язані з наркотиками та зброєю, можуть зрости після закінчення війни в Україні, коли тиск на регіон посилиться. У зв'язку з цим влада планує зміцнювати захисні системи та інвестувати в сучасне обладнання.

Для протидії цим загрозам Рада безпеки запропонувала посилити контроль, зокрема запровадити обов'язкове сканування всіх поштових посилок. Санду підкреслила, що зміцнення кордонів та співпраця з міжнародними партнерами є пріоритетом для збереження стабільності в Молдові.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна готова приєднатися до «коаліції охочих» для підтримки України. За словами Санду, Молдова наразі лише висловила готовність до участі, а остаточне рішення залежить від інших учасників коаліції.

«Главком» писав, що лідери понад 30 держав-учасниць «коаліції охочих» після засідання 24 лютого підтвердили готовність долучитися до формування гарантій безпеки для України за підтримки США. 

До слова, парламент Молдови у першому читанні підтримав денонсацію угоди про створення Співдружності незалежних держав. Ініціатором виступило Міністерство закордонних справ країни, яке пояснило рішення порушенням базових принципів організації. У відомстві наголосили, що СНД більше не гарантує «взаємну повагу до територіальної цілісності» через війну Росії проти України та інших конфліктів.

