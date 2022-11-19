Загроза ракетних ударів: скільки «Калібрів» готова випустити РФ із Чорного моря

На бойовому чергуванні флоту окупантів перебуває один ракетоносій

Через шторм у морі посилилась мінна небезпека

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого російського флоту в кількості семи кораблів маневрує вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

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На бойовому чергуванні флоту окупантів перебуває один підводний ракетоносій, споряджений чотирма «Калібрами».

В морі помірний шторм, тому ймовірне посилення мінної небезпеки.

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ОК «Південь» попереджає, що загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними.

«Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно», – закликають військові.

Як пояснювали військові, про підготовку Росії до масованого ракетного обстрілу України стає зрозуміло, коли окупанти виводять до акваторії Чорного моря носії «Калібрів», що мають багато ракет.

Нагадаємо, вранці 17 листопада під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Згодом стало відомо, що Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.