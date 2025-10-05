У Швеції 13-річний хлопець вчинив стрілянину: шестеро поранених
Жоден із постраждалих не має загрозливих для життя травм
У центрі Гевле, Швеція) пролунали постріли – шестеро людей отримали поранення, зокрема кілька неповнолітніх. Про це повідомляє SVT, передає «Главком».
На місце прибули швидкі та співробітники правоохоронних органів. Підозрюваним у справі є 13-річний хлопець, який був затриманий неподалік місця злочину та допитаний. Справа кваліфікується як спроба вбивства та тяжкий злочин з використанням зброї.
За словами поліції, жоден із постраждалих не має загрозливих для життя травм. Наразі чотирьох з них лікують у лікарнях, двоє вже виписані.
Поліція поки не підтвердила зв’язок із гангстерським середовищем, хоча деякі ЗМІ повідомляють про такі припущення. Також правоохоронці заявляють, що немає підтверджень, що це терористичний акт, і не бачать наразі загрози для громадськості.
Свідки розповідають, що кілька поранених забігли до ресторану, де персонал надавав допомогу.
Нагадаємо, у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення.
Коментарі — 0