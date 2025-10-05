У Швеції 13-річний хлопець вчинив стрілянину: шестеро поранених

Поліція закликає мешканців, які були біля місця події, або мають відеодокази чи свідчення – звертатися з повідомленнями

У центрі Гевле, Швеція) пролунали постріли – шестеро людей отримали поранення, зокрема кілька неповнолітніх. Про це повідомляє SVT, передає «Главком».

На місце прибули швидкі та співробітники правоохоронних органів. Підозрюваним у справі є 13-річний хлопець, який був затриманий неподалік місця злочину та допитаний. Справа кваліфікується як спроба вбивства та тяжкий злочин з використанням зброї.

За словами поліції, жоден із постраждалих не має загрозливих для життя травм. Наразі чотирьох з них лікують у лікарнях, двоє вже виписані.

Поліція поки не підтвердила зв’язок із гангстерським середовищем, хоча деякі ЗМІ повідомляють про такі припущення. Також правоохоронці заявляють, що немає підтверджень, що це терористичний акт, і не бачать наразі загрози для громадськості.

Свідки розповідають, що кілька поранених забігли до ресторану, де персонал надавав допомогу.

