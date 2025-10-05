Головна Світ Соціум
У Швеції 13-річний хлопець вчинив стрілянину: шестеро поранених

Іванна Гончар
glavcom.ua
Поліція закликає мешканців, які були біля місця події, або мають відеодокази чи свідчення – звертатися з повідомленнями
фото з відкритих джерел

Жоден із постраждалих не має загрозливих для життя травм

У центрі Гевле, Швеція) пролунали постріли – шестеро людей отримали поранення, зокрема кілька неповнолітніх. Про це повідомляє SVT, передає «Главком».

На місце прибули швидкі та співробітники правоохоронних органів. Підозрюваним у справі є 13-річний хлопець, який був затриманий неподалік місця злочину та допитаний. Справа кваліфікується як спроба вбивства та тяжкий злочин з використанням зброї. 

За словами поліції, жоден із постраждалих не має загрозливих для життя травм. Наразі чотирьох з них лікують у лікарнях, двоє вже виписані. 

Поліція поки не підтвердила зв’язок із гангстерським середовищем, хоча деякі ЗМІ повідомляють про такі припущення.  Також правоохоронці заявляють, що немає підтверджень, що це терористичний акт, і не бачать наразі загрози для громадськості.

Свідки розповідають, що кілька поранених забігли до ресторану, де персонал надавав допомогу.

Нагадаємо, у США в місті Евергрін (штат Колорадо) сталася стрілянина в школі Evergreen High School, внаслідок якої троє неповнолітніх отримали вогнепальні поранення.

