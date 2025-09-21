Головна Світ Соціум
Британські «Тайфуни» здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Британські «Тайфуни» здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі
Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії «Тайфун»
фото з відкритих джерел

Вильоти винищувачів RAF над Польщею є чітким сигналом: повітряний простір НАТО буде захищено

Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії «Тайфун» здійснили перший бойовий виліт у рамках операції «Східна варта» для посилення повітряної оборони НАТО. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Відомо, що два літаки піднялися з бази RAF Coningsby у Лінкольнширі у п’ятницю ввечері, за підтримки літака-заправника RAF Voyager, і патрулювали польський повітряний простір, щоб стримувати й відбивати загрози з боку Росії. У суботу вранці, 20 вересня, вони повернулися до Великої Британії.

У міноборони Британії кажуть, що це стало першою операцією після «небезпечного та безрозсудного» порушення російськими дронами польського суверенного простору – «найсерйознішого випадку порушення повітряного простору НАТО від початку повномасштабної війни РФ проти України». Протягом останнього тижня зафіксовано й інші порушення з боку російських літаків та дронів.

«Вильоти винищувачів RAF над Польщею є чітким сигналом: повітряний простір НАТО буде захищено. Я пишаюся британськими пілотами та екіпажами, які успішно виконали цю місію, захищаючи наших союзників від безрозсудної російської агресії», – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час відвідання авіабази RAF Brize Norton.

Раніше влада Великої Британії підтвердила, що британські винищувачі «Тайфун» братимуть участь в операції НАТО «Східна варта» для зміцнення східних кордонів Північноатлантичного альянсу. Їхнім завданням буде участь у протиповітряній обороні Польщі перед можливими загрозами з боку російських безпілотників.

Президент Польщі Кароль Навроцький 14 вересня схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Як повідомляє Бюро нацбезпеки, це рішення стосується операції «Східна варта».

До того, у ніч проти 10 вересня, Росія вкотре атакувала Україну дронами й ракетами, однак кілька БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Там щодо них уперше застосували зброю з літаків.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повітряний простір Польщі було порушено щонайменше 19 разів. Він підкреслив, що це вперше, коли безпілотники залетіли до Польщі не з України «внаслідок помилок або невеликих російських провокацій», а безпосередньо з території Білорусі.

Теги: росія Польща винищувач

