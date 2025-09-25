Головна Світ Соціум
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США піднімали винищувачі для перехоплення російських літаків поблизу Аляски
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подібні дії російської авіації в зоні ADIZ відбуваються регулярно

У середу, 24 вересня американські винищувачі перехопили російські літаки Ту-95 і Су-35, які наблизилися до повітряного простору біля Аляски. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За даними Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони (NORAD), два стратегічні бомбардувальники Ту-95 та два винищувачі Су-35 перебували в зоні ідентифікації протиповітряної оборони Аляски (ADIZ) – міжнародному повітряному просторі, що межує з США та Канадою. Для їхнього виявлення та супроводу американська сторона підняла в повітря літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3, чотири F-16 та чотири літаки-заправники KC-135.

У командуванні підкреслили, що подібні дії російської авіації в зоні ADIZ відбуваються регулярно й не становлять прямої загрози. Водночас, як зазначає CBS News, це може бути спробою перевірити боєготовність США та їхніх союзників по НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що російський винищувач здійснив небезпечно низький проліт над німецьким фрегатом у Балтійському морі. Пісторіус назвав цей інцидент черговою провокацією з боку Росії.

Раніше повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту. Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

