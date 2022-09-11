Захисник показав, які багатства кидають, тікаючи, окупанти (відео)

Рашисти залишили повну кімнату боєприпасів

Український захисник показав, що полишили після себе російські окупанти, котрим довелося спішно тікати від ЗСУ.

Так, у приміщенні видно чимало покинутих боєприпасів.

«Я знайшов печеру Аладіна», – не приховує свого задоволення воїн.

Крім того, на столі видно сміття та недоїдки. Проте добре, що рашисти підкріпилися, бо їм ще тікати і тікати, жартує захисник.

Нагадаємо, Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в селище Чкаловське Харківської області.

Також, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.