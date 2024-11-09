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Захисники показали, на що спроможний новітній корвет «Іван Мазепа» (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Захисники показали, на що спроможний новітній корвет «Іван Мазепа» (відео)
Корвет «Іван Мазепа» проходить державні випробування
скріншот відео

Олексій Неїжпапа розповів, як Україні вдосконалила корабель

Майбутній флагман Військово-морських сил Збройних сил України, корвет «Іван Мазепа», продемонстрував високу боєздатність під час державних випробувань. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

«Корвет «Іван Мазепа» продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував відмінні результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі», – зазначив командувач ВМС.

За його словами, корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості. Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони.

«Іван Мазепа» – це не лише новітні технології, а й символ українського незламного флоту. Впевненість у наших силах зростає, і ми готові до нових викликів війни. Україна – непереможна морська держава, здатна дати відсіч будь-яким загрозам!», – наголосив Неїжпапа.

«Гетьман Іван Мазепа» є майбутнім флагманом ВМС ЗСУ. Він має замінити фрегат «Гетьман Сагайдачний», який довелося затопити на початку повномасштабного вторгнення, щоб не допустити його захоплення російськими військами.

Раніше повідомлялось, що майбутній флагман українського флоту пройшов перші ходові випробування у відкритому морі.

До слова, український корвет оснащений 76-міліметровою корабельною артилерійською установкою Super Rapid. Крім того, на ньому встановили морський ЗРК VL MICA.

Нагадаємо, 1 серпня у Стамбулі на верфі STM був спущений на воду другий корвет класу Ada, який будується для України – «Гетьман Іван Виговський».

Теги: корабель море ЗСУ війна

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