Закрили і вимагали грошей: рашист розповів про полон у бойовиків «ДНР» (аудіо)

Окупант здирають кошти з родичів власних бойовиків

Російський загарбник розповів про вимагання коштів із родичів товариша по службі, якого взяли в «полон» бійці «ДНР». Розповідь окупанта оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«Він уже і в полоні побував. Там така історія. Пішов у місто за самогонкою. Свої ж ці коменданти по голові довбанули і закрили у підвалі. А потім фото жінці та тещі відіслали. Зв’язали його і вимагали грошей. Ніби він у полоні. Це були ДНРівці. А потім з'ясувалося, що він діючий військовий. Дружина мені його дзвонила і тут ми теж туди їздили, потім вибили його через начальство і привезли», – повідомив рашист.

Нагадаємо, триває двісті сорокова доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Білогорівка та Золотарівка Луганської області; Лиман, Соледар, Озарянівка, Одрадівка та Первомайське на Донеччині.