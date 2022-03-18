У Білорусі строковики відмивають російські танки від останків тіл

Білоруські солдати строкової служби беруть участь у відновленні підбитої і зламаної російської техніки

Білоруських солдатів строкової служби використовують для обслуговування російської армії, зокрема, вони відмивають танки від рештків російських солдатів. Про це пише білоруське видання «Наша Нива» із посиланням на історію білоруського солдата-строковика і його батьків.

Солдат-строковик, який призивався в одну з частин на заході Білорусі нещодавно зателефонував батькам із незнайомого номера з проханням привезти ліків проти блювоти й нудоти під Гомель.

«Перша думка – що син в українському полоні й поранений. Тому відразу сказали: давай говори як є, чому ти не в своїй частині, для чого тобі ліки, де ти знаходишся?», – кажуть батьки.

Але виявилося, що він в районі Комаріна, під Гомелем, і разом із іншими солдатами строкової служби бере участь у відновленні підбитої й зламаної російської техніки.

Як зазначає видання, Комарін – останній населений пункт у Білорусі на дорозі до українського Чорнобиля вздовж Прип'яті. Ця дорога повністю зайнята російськими військами, які по ній здійснюють забезпечення своїх сил під Києвом.

«Ліки проти блювоти йому потрібні тому, що вони з хлопцями відмивають техніку, яка постраждала в боях, і, як він висловився, має на собі фрагменти людських тіл, рештків, від чого хлопців нудить. Ось так», – зазначили батьки солдата.

«Нашій ниві» також вдалося знайти родичів інших солдатів, які підтвердили, що чули від своїх дітей, як вони «під Гомелем миють танки».

Нагадаємо, Білорусь рятує рашистів: операційні працюють у режимі нон-стоп.

Тим часом Тихановська просить притягнути Лукашенка до трибуналу через війну в Україні.

До слова, у Білорусі військовозобов’язаних почали викликати у військкомати, – ЗМІ.

Читайте також: