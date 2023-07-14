Залучалась авіація та ракетні підрозділи: Повітряні сили відзвітували про збиті ворожі цілі

Запоточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупанта

У результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахідів»

У ніч проти 14 липня З вечора 13 липня по 4 годину ранку 14 липня 2023 року рашисти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ). Про це повідомляє пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, в результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахідів». Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

«Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань «Південь» та «Схід», – йдеться у повідомленні.

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За даними Повітряних сил, за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Як повідомлялося, у ніч на 14 липня ворожі безпілотники атакували Дніпропетровщину. Захисники з ПвК «Схід» збили шість «Шахедів».

Триває 506-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві крилаті ракети «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed. У результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено два «Калібри» та 20 ударних дронів.