Безугла висміяла колишнього нардепа «Слуги народу» та знову згадала Залужного

Артем Дмитрук отримав диплом із рук одіозного ректора Одеської юридичної академії Сергія Ківалова

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що її колишній колега по фракції «Слуги народу» нардеп Артем Дмитрук отримав диплом із рук одіозного ректора Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. При цьому вона не забула згадати й колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, який захистив дисертацію в цьому ж виші. Фото з підписом «Гаррі Поттери та філософський ступінь» нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Нардеп Артем Дмитрук, який виключений зі «Слуги Народу і вніс заставу за архідиякона УПЦ МП, зараз отримав диплом у Ківалова. Одеське угруповання один одного підтримає», – написала вона в коментарі.

Багато хто в коментарях висловив своє обурення таким тролінгом. «Які ж ви паскудні і дрібні. Залужний у відставці, а ви продовжуєте плювати йому на спину», – написала одна з користувачок мережі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як раніше повідомлялося, виключений ще у 2021 році з партії «Слуга народу» народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу в розмірі 121 тисячі гривень за ченця Києво-Печерської Лаври Павла Музичука, підозрюваного у виправданні російської агресії. Музичука називаються одним із найближчих соратників «Паші Мерседеса» (Митрополита Павла).

До слова, нещодавно Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Відповідаючи на запитання щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження», що включає у себе зміни у керівництві, і «не лише військовому».