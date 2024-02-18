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Безугла висміяла колишнього нардепа «Слуги народу» та знову згадала Залужного

Надія Карбунар
glavcom.ua
Безугла висміяла колишнього нардепа «Слуги народу» та знову згадала Залужного
Безугла не забуває про Залужного
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Артем Дмитрук отримав диплом із рук одіозного ректора Одеської юридичної академії Сергія Ківалова

Народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що її колишній колега по фракції «Слуги народу» нардеп Артем Дмитрук отримав диплом із рук одіозного ректора Одеської юридичної академії Сергія Ківалова. При цьому вона не забула згадати й колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, який захистив дисертацію в цьому ж виші. Фото з підписом «Гаррі Поттери та філософський ступінь» нардепка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

«Нардеп Артем Дмитрук, який виключений зі «Слуги Народу і вніс заставу за архідиякона УПЦ МП, зараз отримав диплом у Ківалова. Одеське угруповання один одного підтримає», – написала вона в коментарі.

Безугла висміяла колишнього нардепа «Слуги народу» та знову згадала Залужного фото 1

Багато хто в коментарях висловив своє обурення таким тролінгом. «Які ж ви паскудні і дрібні. Залужний у відставці, а ви продовжуєте плювати йому на спину», – написала одна з користувачок мережі.

Як раніше повідомлялося, виключений ще у 2021 році з партії «Слуга народу» народний депутат Артем Дмитрук вніс заставу в розмірі 121 тисячі гривень за ченця Києво-Печерської Лаври Павла Музичука, підозрюваного у виправданні російської агресії. Музичука називаються одним із найближчих соратників «Паші Мерседеса» (Митрополита Павла).

До слова, нещодавно Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Відповідаючи на запитання щодо головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Зеленський зазначив, що країні необхідне «перезавантаження», що включає у себе зміни у керівництві, і «не лише військовому».

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Теги: депутат партії Мар’яна Безугла Артем Дмитрук Гаррі Поттер Герой України

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