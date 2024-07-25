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У мережі з'явилося відео нібито вбивства Фаріон: правоохоронці перевіряють версію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У мережі з'явилося відео нібито вбивства Фаріон: правоохоронці перевіряють версію
На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові.
фото: glavcom.ua

Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня

Українські правоохоронці перевіряють відео, яке напередодні поширили російські медіаресурси щодо вбивства української мовознавиці Ірини Фаріон. Йдеться про публікацію, де заявлено по так звану «причетність російських неонацистів». Про це заявила речниця Національної поліції України Олена Бережна в коментарі «РБК-Україна».

«Так, поліція аналізує відео та вивчає його на предмет, чи становить воно інтерес для слідства», – сказала вона виданню.

Відео в російських пабліках з'явилося пізно ввечері 24 липня. Запис нібито моменту убивства «вшитий» наприкінці довгого ролика під назвою «маніфест українського автономного революційного расиста». На всьому ролику є вотермарк NS/WP.

Відео нібито вбивства Фаріон триває не більше 10 секунд і з нього майже нічого не зрозуміло, оскільки камера більшість часу чимось прикрита. Однак на записі чути крик і постріл, також на секунду видно місце, де це відбувається.

У самому Telegram-каналі NS/WP ролика немає, але він публікує посилання на інший канал Oderint dum metuant (з лат. – «Нехай ненавидять, аби боялися»). У цьому каналі опубліковано майже 4-хвилинний ролик із текстом «маніфесту» і нібито кадрами вбивства Фаріон.

Довгий текст іде рухомим рядком на тлі краєвидів Києва. Його суть у тому, що «не повинно бути ніякої війни, крім расової», яку автор пропонує вести всім разом. Також у ньому обіцяють «покарати всіх, хто продавав країну після Майдану».

Автор маніфесту називає Фаріон «шкідницею і расовою зрадницею» і заявляє, що бере на себе її ліквідацію. Після цього опублікована невелика частина «уроку української з Фаріон» і потім відео нібито її вбивства.  

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. До слова, сусіди Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: Ірина Фаріон

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