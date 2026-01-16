Запобіжний захід Тимошенко, нові правила комендантської години. Головне за 16 січня 2026
Дайджест новин 16 січня 2026 року
Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години. Зокрема, СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині.
«Главком» склав добірку головних подій 16 січня:
Знайдено понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині правоохоронці викрили голову Військово-лікарські комісії при районному ТЦК. За даними слідства, вона системно допомагала військовозобовʼязаним незаконно отримати рішення про непридатність або обмежену придатність.
Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.
Уряд змінив правила комендантської години
В Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення. Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, як це буде працювати.
Стало відомо, коли українська делегація проведе переговори з США
Завтра, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу. «Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії», – йдеться у повідомленні Ольги Стефанішиної.
У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години
Компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Замовити таксі у комендантську годину вже можна буде о 00:00 17 січня.
Зеленський попередив про нові масовані атаки РФ
Президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готується до нових масованих ударів по Україні: «Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки».
Коментарі — 0