Запобіжний захід Тимошенко, нові правила комендантської години. Головне за 16 січня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Запобіжний захід Тимошенко, нові правила комендантської години. Головне за 16 січня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 16 січня 2026 року

Сьогодні ВАКС обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години. Зокрема, СБУ знайшла понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині.

«Главком» склав добірку головних подій 16 січня:

Знайдено понад $300 тис. під час обшуків у голови ВЛК на Дніпропетровщині

За даними ЗМІ, керівницею ВЛК, у якої було виявлено понад $300 тис., є Куриш Валентина Онисимівна
За даними ЗМІ, керівницею ВЛК, у якої було виявлено понад $300 тис., є Куриш Валентина Онисимівна
фото з відкритих джерел

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили голову Військово-лікарські комісії при районному ТЦК. За даними слідства, вона системно допомагала військовозобовʼязаним незаконно отримати рішення про непридатність або обмежену придатність.

Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн

Тимошенко назвала справу «політичним замовленням»
Тимошенко назвала справу «політичним замовленням»
фото: скриншот з відео

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід лідерці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Їй призначено заставу у розмірі 33 280 000 грн. Попри те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) наполягала на сумі у 50 млн грн, суддя зупинився на меншій цифрі. Сама Юлія Тимошенко називає справу «політичним замовленням» і заявляє, що її банківські рахунки були заблоковані правоохоронцями ще до рішення суду, що робить внесення коштів наразі неможливим.

Уряд змінив правила комендантської години

В Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення. Віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, як це буде працювати.

Стало відомо, коли українська делегація проведе переговори з США

Завтра, 17 січня, українська делегація обговорить з американською стороною у Маямі гарантії безпеки та економічну допомогу. «Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку нашої держави. Завтра, у Маямі, Флорида, відбудуться переговори за участі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії», – йдеться у повідомленні Ольги Стефанішиної.

У Києві дозволено роботу таксі під час комендантської години

Компаніям Bolt та Uklon дозволили працювати цілодобово у Києві. Замовити таксі у комендантську годину вже можна буде о 00:00 17 січня.

Зеленський попередив про нові масовані атаки РФ

Президент Володимир Зеленський попередив, що російська терористична армія готується до нових масованих ударів по Україні: «Будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч із вами, на самоті, хто потребує вашої підтримки».

