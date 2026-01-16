Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
Нові правила дозволять громадянам діставатися до пунктів незламності цілодобово
фото: ДСНС Київщини

Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри

В Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає «Главком».

Як це буде працювати:

  1. На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
  2. «Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до пункту незламності. Громадський транспорт – за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації», – зазначив Кулеба.
  3. Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є: автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
  4. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося фото 1
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося фото 2
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося фото 3

«Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде», – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

Як повідомлялося, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.

Читайте також:

Теги: комендантська година відключення світла Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині перекрито рух мостом на трасі Одеса-Рені
Україна та Молдова готують альтернативні маршрути через обстріл мосту на Одещині
19 грудня, 2025, 19:45
Безоплатними поїздками залізницею можна скористатися у непікові періоди на маршрутах до прифронтових громад
Безкоштовні 3000 км «Укрзалізницею». Мінрозвитку назвало найпопулярніші маршрути
25 грудня, 2025, 17:52
За останню добу росіяни атакували міст у Маяках понад 20 разів
Міст на Одещині зазнав понад 20 ударів за добу: Кулеба про ситуацію в регіоні
20 грудня, 2025, 17:59
Атаки по інфраструктурі, зокрема по мосту, ускладнили логістичні процеси в Одеській області
Чи зміниться ціна на пальне через удар по Одещині: віцепрем’єр пояснив ситуацію
20 грудня, 2025, 18:42
Б'ючи по Одещині, Кремль намагається знекровити український бюджет
Віцепрем’єр назвав головну мету російських ударів по Одещині
20 грудня, 2025, 19:38
Волинь під атакою дронів
Дрони РФ атакували Волинь: пошкоджено локомотив і вагон
26 грудня, 2025, 10:48
Кабмін продовжує вживати заходів для подолання наслідків складної ситуації в енергетиці
Уряд змінив правила пересування громадян в комендантську годину
Сьогодні, 08:39
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
Вчора, 14:07
Свириденко наголосила, що уряд створює всі можливості для швидкого збільшення імпорту електроенергії
Ситуація в енергосистемі України. Свириденко повідомила про низку рішень уряду
Вчора, 21:28

Політика

Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
Зеленський повідомив про значний дефіцит електроенергії
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах
«У деяких питаннях не на одному боці». Зеленський розповів про позицію США в перемовинах
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Росію цікавлять не угоди, а подальше знищення України – Зеленський
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Юлії Тимошенко призначено заставу в 33 млн грн
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним
Тимошенко заявила у суді про монтаж запису її розмови з депутатом Копитіним

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua