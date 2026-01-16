Уряд дозволив гнучкі правила комендантської години: що змінилося

Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри

В Україні на період надзвичайної ситуації в енергетиці діятимуть гнучкі правила комендантської години. Київ стане першим містом, де ухвалять відповідне рішення. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає «Главком».

Як це буде працювати:

На час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні. «Дозволяється рух приватного транспорту, якщо ви їдете саме до пункту незламності. Громадський транспорт – за рішенням місцевої влади, виходячи із безпекової ситуації», – зазначив Кулеба. Пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є: автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок, подовжувачі та безкоштовний гарячий чай. Для бізнесу, який офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

«Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде», – пояснив Кулеба.

Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила пересування українців на вулиці під час комендантської години. Люди зможуть вільно пересуватися вночі для того, щоб дістатися пунктів незламності.

Як повідомлялося, енергосистема країни перебуває у складних обставинах через інтенсивні російські обстріли та найважчу за 20 років зиму. У звʼязку з надзвичайною ситуацією в енергетиці уряд продовжує вживати заходів для подолання її наслідків.