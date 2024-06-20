Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16
F-16 захищатимуть Харків від російських керованих авіабомб
фото з відкритих джерел

Уже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною

Перші літаки F-16, які Україна отримає від партнерів, захищатимуть Харків від російських обстрілів. Про це пише The Guardian.

Як зазначає газета, командувач військово-повітряних сил Нідерландів генерал Арнуд Столманн вважає, що вже цього літа перші винищувачі F-16 піднімуться в небо над Україною.

«Приблизно цього літа все вибудовується», – зазначив Столманн.

Як зазначає The Guardian, у Нідерландах розпочалася програма навчання українських інструкторів технічному обслуговуванню літаків. Генерал зазначив, що важливо навчити не лише пілотів, але й інженерів, які будуть надалі обслуговувати літаки.

Україна місяцями чекала, щоб почати використовувати винищувачі, і сподівається, що їх впровадження змінить динаміку війни, змусить Росію призупинити удари у прикордонних регіонах. Експерти вважають, що українські військові зможуть використати F-16 проти російських літаків, які випускають керовані авіабомби з відстані від 50 до 70 км.

«Протягом останніх тижнів Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї», – пише газета.

The Guardian нагадує, що Нідерланди і Данія дозволили Україні використовувати F-16 проти російських літаків, навіть якщо вони знаходяться у повітряному просторі РФ.

Нагадаємо, винищувачі F-16 від Данії прибудуть в Україну найближчим часом. Як повідомлялося, низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів.

Раніше стало відомо, що Україна докладає всіх зусиль, аби ефективно забезпечити роботу винищувачів F-16 та їх розміщення на території країни.

До слова, Сполучені Штати Америки роблять усе для того, щоб передати Україні винищувачі F-16 вже цього літа.

Читайте також: Румунія оплатить витрати на навчання українських пілотів на F-16
Теги: винищувач Харків війна обстріл F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Влада попереджає українців, що майбутньої зими може подовгу не бути світла
Блекаут та евакуація? Чи є шанс нормально підготуватись до зими?
16 червня, 20:30
Агентом РФ є мешканець Дніпропетровської області, який у 2000-х роках закінчив Московський державний університет
Вступив до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій. Російський агент отримав 15 років тюрми
13 червня, 16:54
Росіяни пошкодили своїм ударом 70 гаражів та 22 автівки
Росія скинула три керовані авіабомби на Харків: з'явилися фото наслідків
10 червня, 20:49
Володимир Зеленський наголосив на важливості участі країн Південно-Східної Азії в Глобальному саміті миру
Зеленський вперше провів зустріч із президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті
1 червня, 21:47
Європейський Союз хоче організувати восени у Саудівській Аравії переговори
Євросоюз зібрався організувати нові переговори про мир в Україні за участі РФ
27 травня, 15:52
Путін намагається знайти вихід із розпочатої ним війни, яку неможливо виграти
Куди тягне Росію диктатор Путін?
27 травня, 15:51
У Жмеринці внаслідок падіння уламків дрона пошкоджені три чотириповерхові житлові будинки
Атака на Вінниччину: рятувальники показали фото і відео наслідків
26 травня, 07:53
Завдання мінімум для України – підведення керівництва РФ до висновку щодо неможливості міняти ситуацію на свою користь воєнним чином
Якою має бути стратегія перемоги?
24 травня, 22:02
Соломко поїхав до океану
Телеведучий В'ячеслав Соломко похизувався своїм відпочинком закордоном
23 травня, 18:10

Події в Україні

«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки
«Укренерго» посилює відключення світла на тлі російської атаки
Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16
Газета The Guardian пояснила, як Україна використовуватиме перші F-16
Міноборони запустило чат-бот «Армія+»: яка його мета та як скористатися
Міноборони запустило чат-бот «Армія+»: яка його мета та як скористатися
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: поранено енергетиків
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці
Ворог уночі завдав масованого удару по енергетиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Коли святкуємо Трійцю 2024 року: дата, традиції, прикмети та найсуворіші заборони
12K
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
7391
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7007
Корейський чиновник вигнав путінських міністрів із зали засідань (відео)
6551
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
3560
«Це вам не «Дойче Бан». Відомі пасажири зробили комплімент «Укрзалізниці»

Новини

Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45
«Ніколи в історії не було такого». ДТЕК повідомив про поточний стан енергосистеми
Вчора, 19:48
Видобувники стикаються з недобросовісними підходами податківців – юрист
Вчора, 14:42

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua