Служба безпеки оголосила підозру генералу Росгвардії

На початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи генерала брали участь у захопленні правобережної території Херсонської області

Служба безпеки повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області. Йдеться про генерал-полковника Ігоря Турченюка – командувача угруповання військ «Південь» Росгвардії. Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи генерала брали участь у захопленні правобережної території Херсонської області. Під час окупації регіону Турченюк командував так званими «фільтраційними» групами росіян, які переслідували учасників руху опору.

Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.

Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та «конфісковували» автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. При цьому росіяни викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.

Напередодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину регіону, де продовжують чинити воєнні злочини. За це колишній охоронець диктатора Володимира Путіна, а зараз очільник Росгвардії, Віктор Золотов нагородив угруповання свого підлеглого орденом Жукова.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Як зазначено на сайті суду, обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення. Палата попереднього слідства II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підконтрольними їм силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду відбувалася кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які здійснювалися російськими збройними силами в різних місцях України.

До слова, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для Федеральної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю.