Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Служба безпеки оголосила підозру генералу Росгвардії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Служба безпеки оголосила підозру генералу Росгвардії
Командувач угруповання військ «Південь» Росгвардії генерал-полковник Ігор Турченюк
фото з відкритих джерел

На початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи генерала брали участь у захопленні правобережної території Херсонської області

Служба безпеки повідомила про підозру генералу Росгвардії, який брав участь у захопленні та окупації правобережжя Херсонської області. Йдеться про генерал-полковника Ігоря Турченюка – командувача угруповання військ «Південь» Росгвардії. Про це повідомляє пресслужбу СБУ.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії підрозділи генерала брали участь у захопленні правобережної території Херсонської області. Під час окупації регіону Турченюк командував так званими «фільтраційними» групами росіян, які переслідували учасників руху опору.

Крім того, за наказом російського генерала його підлеглі нападали на учасників акцій протесту, які виступали проти збройної агресії РФ. Під час розгону мирних зібрань окупанти викрадали людей прямо посеред вулиці та відвозили до російських катівень.

Також підрозділи Росгвардії під керівництвом Турченюка чергували на блокпостах, де зупиняли та «конфісковували» автомобілі місцевих жителів, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. При цьому росіяни викрадали документи, гроші, мобільні телефони та інші особисті речі у власників та пасажирів авто.

Напередодні звільнення Херсона підрозділи окупантів під командуванням Турченюка втекли на лівобережну частину регіону, де продовжують чинити воєнні злочини. За це колишній охоронець диктатора Володимира Путіна, а зараз очільник Росгвардії, Віктор Золотов нагородив угруповання свого підлеглого орденом Жукова.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Як зазначено на сайті суду, обидва ордери на арешт були видані на підставі клопотань, поданих стороною обвинувачення. Палата попереднього слідства II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані підконтрольними їм силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду відбувалася кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які здійснювалися російськими збройними силами в різних місцях України.

До слова, контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Державної прикордонної служби України викрила прикордонника, який збирав для Федеральної служби безпеки Росії інформацію про Сили оборони на кордоні Волинської області з Білоруссю.

Теги: СБУ росіяни Херсонщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано більше ніж 10 організаторів оборудок
Голова ТЦК у Кривому Розі створив масштабну схему для ухилянтів: деталі
21 червня, 13:44
Силам оборони вдається захоплювати в полон представників загонів «Шторм Z», «Шторм V» та ПВК «Вагнер»
ЗСУ розповіли, хто з окупантів потрапляє в полон в Україні
18 червня, 23:10
У місті Вовчанськ тривають активні бої
Ситуація у Вовчанську: російські окупанти потрапили в оточення
15 червня, 08:05
З початком повномасштабного вторгнення хореограф пішов на фронт, де отримав тяжке поранення
«Заплатив, аби взяли». Хореограф Антон Смецький розповів, чому його не хотіли мобілізувати
5 червня, 20:00
Українці можуть скористатись допомогою при пошуку житла
Українські біженці можуть отримати допомогу із орендою житла у Чехії: як це зробити
3 червня, 15:41
За травень російська армія втратила 9 винищувачів та 860 бронетранспортерів
У травні було знищено рекордну кількість артилерійських систем РФ
1 червня, 23:31
Задля того, щоби окупанти навіть не думали йти вглиб Запорізької області, побудуть ще більше захисних споруд
Голова ОВА запевняє: основні роботи зі зведення фортифікацій навколо Запоріжжя виконані
30 травня, 19:51
ISW: Російська армія проводить посилені взводні механізовані атаки на схід від міста Часів Яр
«Перевірити реакцію»: ISW розповіли, чому росіяни провели додаткові атаки у Донецькій області
29 травня, 07:51
Полонені іноземці розповіли, як потрапили до російської армії
Чому Росія використовує на фронті найманців із Африки: військовий назвав причини
26 травня, 14:24

Кримінал

Служба безпеки оголосила підозру генералу Росгвардії
Служба безпеки оголосила підозру генералу Росгвардії
Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників
Катування ексвійськового у Дніпрі: поліція встановила особи зловмисників
Вищий антикорупційний суд заочно судитиме Гладковського-старшого
Вищий антикорупційний суд заочно судитиме Гладковського-старшого
Україна проситиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера у Києві
Україна проситиме екстрадиції підозрюваних у замаху на казахського опозиціонера у Києві
Проректор провідного вишу у Харкові роками привласнював мільйони за рахунок «мертвих душ»
Проректор провідного вишу у Харкові роками привласнював мільйони за рахунок «мертвих душ»
Підготував 40 тис. найманців: СБУ оголосила підозру голові університету спецназу ім. Путіна
Підготував 40 тис. найманців: СБУ оголосила підозру голові університету спецназу ім. Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6637
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6059
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
4957
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4346
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua