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Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Лідери ЄС не затвердили Урсулу фон дер Ляєн на другий термін
Лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо наступного президента Комісії
фото: AP

Європейські лідери не змогли дійти згоди щодо підтримки кандидатури Урсули фон дер Ляєн

Лідери ЄС не підтримали Урсулу фон дер Ляєн на другий термін на посаді голови Європейської комісії попри запевнення президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони наближаються до укладення угоди. Про це пише Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС.

Попри попередні надії завершити розподіл вищих посад під час нинішнього саміту, принципова угода між лідерами блоку так і не була досягнута.

«Сьогодні ввечері немає домовленості», – заявив президент Європейської ради Шарль Мішель журналістам.

27 глав держав і урядів зустрілися в Брюсселі в надії розділити чотири вищі посади в блоці між нинішньою коаліцією правоцентристської Європейської народної партії, соціалістів і лібералів.

У зв’язку з європейськими виборами виник консенсус щодо кандидатури фон дер Ляєн з Німеччини на другий термін на посаді голови Європейської комісії, португальця Антоніу Коста на посаді президента Європейської ради, Роберти Мецоли з Мальти на посаді голови Європейського парламенту та Естонії Кайї Каллас на посаді голови зовнішньої політики.

Як зазначається, надії на швидку угоду розвіялися в понеділок увечері, оскільки Європейська народна партія, переможець виборів до Європейського парламенту, попросила більше поступок і повноважень серед провідних посад.

Європейська народна партія  хотіла повторно призначити фон дер Ляєн і Мецолу. Крім того, партія запропонувала соціалістам розділити повноваження президента Європейської ради на дві частини по 2,5 роки – і ЄНП отримає одну з них.

Це, своєю чергою, роздратувало соціалістів і демократів (S&D), які сподівалися отримати цю посаду. І незабаром після того, як переговори зайшли в глухий кут, почалася гра в звинувачення.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель назвав неформальний саміт без угоди «корисним кроком». За його словами, «абсолютно ясно», що метою даної зустрічі було не ухвалення рішення щодо вищих посад, а радше «поглиблений обмін думками» щодо кандидатів.

Лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись досягти згоди щодо лідерів блоку до голосування щодо наступного президента Комісії в Європейському парламенті, запланованого на середину липня.

Нагадаємо, представники Європейського Союзу зустрілися 17 червня ввечері, щоб обговорити затвердження пакета кандидатур на головні посади у ЄС після євровиборів, що відбулися в червні. Про це пише Euractiv.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розраховувала отримати другий мандат після того, як її правоцентристська Європейська народна партія здобула перемогу на європейських виборах.

Як повідомлялося, Урсула фон дер Ляєн може залишитись на другий термін як голова Єврокомісії.

До слова, Урсула фон дер Ляєн заявила членам Європейської народної партії, яка набирала найбільшу кількість місць у Європарламенті, що політсила буде «якорем стабільності».

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Теги: Європарламент партії Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

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