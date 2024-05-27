Окупанти вдарили по промзоні Харкова: є постраждалі

Внаслідок удару попередньо відомо про чотирьох поранених

Російські загарбники вчергове атакували Харків. Внаслідок удару наразі відомо про чотирьох поранених. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив Терехов, приліт стався у промзону Холодногірського району міста.

За словами мера міста, один з поранених у вкрай важкому стані.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.