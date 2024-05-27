Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по промзоні Харкова: є постраждалі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти вдарили по промзоні Харкова: є постраждалі
Приліт стався у промзону Холодногірського району Харкова
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Внаслідок удару попередньо відомо про чотирьох поранених

Російські загарбники вчергове атакували Харків. Внаслідок удару наразі відомо про чотирьох поранених. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зазначив Терехов, приліт стався у промзону Холодногірського району міста.

За словами мера міста, один з поранених у вкрай важкому стані.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, Росія завдала чергового жорстокого удару по Харкову – по будівельному гіпермаркету. У приміщенні магазину могли перебувати понад 200 людей.

Крім того, близько 19:00 25 травня росіяни завдали чергового удару по центру Харкова, влучивши в район щільної житлової забудови. В обласній прокуратурі зазначили, що під час другого російського ракетного удару в центрі міста постраждали 25 людей, серед них – 14-річний хлопець.

Читайте також: 

Теги: війна Харків окупанти Ігор Терехов Олег Синєгубов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська вдарили по гіпермаркету в Харкові: є загиблі та постраждалі
Російські війська вдарили по гіпермаркету в Харкові: є загиблі та постраждалі
25 травня, 16:49
Попрощалися із захисником України Борисом Гагуа 18 травня у Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ у місті Кам'янське
«Цей герой щоденно захищав нас із березня 2022 року». Згадаймо Бориса Гагуа
25 травня, 09:00
За оцінками аналітиків, окупанти прагнуть закріпити українські сили на харківському напрямку, щоб забезпечити просування РФ в інших районах на сході України
Навіщо Росія наступає на Харківщині: ISW пояснив задум ворога
18 травня, 05:37
Російські добровольці показали, як викурюють окупантів із Вовчанська
Російські добровольці показали, як нищать окупантів на околиці Вовчанська
18 травня, 03:47
Операція росіян на Харківському операційному напрямку почала «відгальмовувати»
Що відбувається на Харківському напрямку? Огляд з фронту
14 травня, 12:02
Ворог запускав кілька груп «шахедів» з північного та південного напрямку
Уночі ворожі «шахеди» атакували Черкащину
14 травня, 08:52
Поліцейські кожного дня під обстрілами їздять на евакуацію та вивозять людей з прикордонних територій
Снайпери обстріляли авто поліцейських під час евакуації людей із Вовчанська
13 травня, 20:29
За 300–350 доларів можна придбати автомат Калашникова, гранати у прикордонних районах Росії не коштують практично нічого
У Білгородську область ринули потоки нелегальної зброї з фронту в Україні
30 квiтня, 19:00
Коляденко переконаний, що під час війни його місце – на сцені, де він підтримує українців та дарує приємні емоції
Дмитро Коляденко зізнався, чи готовий мобілізуватися до лав ЗСУ
29 квiтня, 11:36

Події в Україні

Окупанти вдарили по промзоні Харкова: є постраждалі
Окупанти вдарили по промзоні Харкова: є постраждалі
Справа Князєва: із судді знято електронний браслет
Справа Князєва: із судді знято електронний браслет
«Метінвест» розробив проєкт відбудови мікрорайону у Бахмуті
«Метінвест» розробив проєкт відбудови мікрорайону у Бахмуті
Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають
Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають
Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Ворог може спробувати зайти на Сумщину: прикордонники оцінили ситуацію
Удар по гіпермаркету в Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі
Удар по гіпермаркету в Харкові: стало відомо, в якому стані постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
15K
Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці
11K
Himars та інші види західної зброї стали неефективними на фронті – NYT
9534
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
5898
The Economist розповів, чому Євросоюз не може збільшити виробництво снарядів
5754
Втрати ворога станом на 27 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Сьогодні, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
Вчора, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
Вчора, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua