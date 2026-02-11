Запоріжжя: через обстріл пошкоджено інфраструктуру, частина міста без світла та тепла

Через ворожий удар без електропостачання наразі залишаються понад 11 тис. абонентів

У ніч на 11 лютого російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Ворог поцілив по об’єкту інфраструктури обласного центру. Наслідки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа. Також у кількох житлових будинках вибиті вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Через ворожий удар без електропостачання наразі залишаються понад 11 тис. абонентів у двох районах міста. Водночас влада повідомляє, що електропостачання планують відновити всім споживачам.

Найскладнішою залишається ситуація з теплопостачанням – відновлення тепла може бути тривалішим, особливо в одному з районів міста.

У Комунарському районі розгортають додаткові пункти незламності для підтримки мешканців. Фахівці екстрених та комунальних служб працюють у посиленому режимі.

До слова, увечері, 10 лютого окупанти атакували ударними дронами Запорізький район. Унаслідок атаки російського безпілотника по місту Вільнянськ поранення отримала одна жінка.

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, пошкоджені будівлі поблизу. Через атаку знеструмлено Вільнянську громаду.

Варто зазначити, що вдень 10 лютого, російська терористична армія завдала удар по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджено дитячий садок.