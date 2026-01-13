Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
ППО збила сім ракет та 247 ворожих дронів
фото: ДСНС

Ворог вдарив балістикою по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях

Російські загарбники 13 січня били по Україні балістичними ракетами та ударними дронами. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив мапу приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог атакував Україну 18-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, сімома ракетами «Іскандер-К», а також 293 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера». Удари балістикою противник завдав по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей фото 1

Зазначається, що протиповітряна оборона збила 247 цілей: дві балістичні ракети «Іскандер-М», пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

У Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.

До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.

Читайте також:

Теги: обстріл озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше повідомлялося, що Чехія налаштована продовжити програму постачання боєприпасів Україні
Чехія продовжила «снарядну ініціативу» для України
19 грудня, 2025, 19:01
Влучання дрона спричинило масштабне загоряння та витік олії
Одещина: РФ вдарила по активах найбільшого виробника соняшникової олії
25 грудня, 2025, 20:47
Рішення ухвалили на тлі зростання напруженості з Китаєм і загроз для Тайваню
Понад $58 млрд на оборону: Японія затвердила бюджет на 2026 рік
26 грудня, 2025, 08:52
Дрони РФ пошкодили порти Одещини
Росія атакувала дронами порти Одещини: є постраждалий
30 грудня, 2025, 14:58
Наслідки атаки на Запоріжжя
Запоріжжя. З'явились кадри наслідків ворожого обстрілу
2 сiчня, 01:19
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
США модернізують військову інфраструктуру в Польщі
3 сiчня, 04:56
Дрони атакували Дніпропетровщину
Окупанти атакували дронами Дніпропетровщину
6 сiчня, 22:17
В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу: є поранені
В Одесі дрони атакували лікарню, дитсадок та школу: є поранені
Сьогодні, 07:52
За попередніми даними, уламками та вибуховою хвилею пошкоджено житлову інфраструктуру та приватне підприємство на Черкащині
Ворог завдав ракетного удару по Черкащині
3 сiчня, 14:34

Події в Україні

РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
Окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину: є поранені
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 січня 2026 року
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
Харківщина: росіяни знищили термінал «Нової пошти»
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
Сьогодні, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Вчора, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
11 сiчня, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
11 сiчня, 06:05

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua