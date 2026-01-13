РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей

ППО збила сім ракет та 247 ворожих дронів

Ворог вдарив балістикою по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях

Російські загарбники 13 січня били по Україні балістичними ракетами та ударними дронами. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив мапу приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог атакував Україну 18-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, сімома ракетами «Іскандер-К», а також 293 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера». Удари балістикою противник завдав по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.

Зазначається, що протиповітряна оборона збила 247 цілей: дві балістичні ракети «Іскандер-М», пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.

Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.

За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

У Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.

До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.