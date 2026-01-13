РФ атакувала Україну ракетами і дронами: оприлюднено приблизну мапу руху цілей
Ворог вдарив балістикою по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях
Російські загарбники 13 січня били по Україні балістичними ракетами та ударними дронами. Telegram-канал «ППО радар» оприлюднив мапу приблизного руху ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог атакував Україну 18-ма балістичними ракетами «Іскандер-М»/зенітними керованими ракетами С-300, сімома ракетами «Іскандер-К», а також 293 ударними БпЛА типу Shahed та «Гербера». Удари балістикою противник завдав по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях.
Зазначається, що протиповітряна оборона збила 247 цілей: дві балістичні ракети «Іскандер-М», пʼять крилатих ракет «Іскандер-К» та 240 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях.
Нагадаємо, уночі 13 січня російські загарбники завдали масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Унаслідок обстрілу сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 м кв.
За попередніми даними, у результаті атаки загинуло чотири людини, ще шестеро осіб постраждало. Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.
У Шевченківському районі Харкова «шахед» влучив у дитячий санаторій.
До слова, Російська Федерація здійснила дронову атаку на Одесу. У центральній частині міста пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної сфери.
