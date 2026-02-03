Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
В одному з будинків удар припав на сьомий поверх
скриншот з відео

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Російські окупанти цієї ночі завдали двох ударів по багатоквартирних будинках у Сумській громаді. Влучання зафіксовано в Зарічному районі міста Суми на різних вулицях. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Арте Кобзар, пише «Главком».

В одному з будинків удар припав на сьомий поверх. Там пошкоджено теплопостачання та вибито до десяти вікон. В іншій багатоповерхівці влучання зафіксували у четвертий поверх, унаслідок чого виникла пожежа, пошкоджено балкон і вікна.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби, мешканцям надають необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро та Конотоп.

Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ. Через масований обстріл російських окупантів без електропостачання залишились Ізюмська та Бакалійська громади на Харківщині. 

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

У ніч на 3 лютого російські терористичні війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. Унаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах Києва, двоє людей постраждали. Через обстріл пошкоджено житлові будинки, дитсадок, АЗС та нежитлова забудова. 

Читайте також:

Теги: пожежа обстріл Суми

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Біля згорілого бару Le Constellation облаштовано меморіал на згадку про десятки загиблих
Швейцарський бар, який згорів у новорічну ніч, п’ять років був без перевірок
6 сiчня, 15:23
Зеленський: Фіксуємо зараз переорієнтацію російської армії на удари по логістиці
За минулу ніч не було ударів по енергетичних обʼєктах – Зеленський
30 сiчня, 13:58
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я
31 сiчня, 06:17
Окупанти завдали комбінованого удару по Харківщині
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: перші наслідки
Сьогодні, 02:26
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58
Пошкоджений автомобіль екстреної медичної допомоги
На Чернігівщині росіяни вдарили по бригаді «швидкої»: є поранені
12 сiчня, 10:18
Рятувальники гасять пожежу у Солом'янському районі на території гаражного кооперативу
Пожежа на Клінічній у Києві: згоріли гараж та авто (фото)
13 сiчня, 14:20
Лише у січні на енергетику Києва було здійснено чотири масштабні атаки
Київ після атаки РФ без світла, води та тепла: що відомо на цей час
24 сiчня, 19:31
На фото одного з мешканців будинку на Ревуцького видно, що частина будинку без світла, коли в інших воно є
Киянка розповіла, як на Позняках мешканці разом із комунальниками рятували будинок від морозів
27 сiчня, 15:18

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2026
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Атака РФ на українські міста: головне за ніч
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці
Обстріл Харкова: тисячі містян залишаться без опалення в лютий мороз
Обстріл Харкова: тисячі містян залишаться без опалення в лютий мороз
Конотоп: через ворожий удар пошкоджено школу та приватні будинки
Конотоп: через ворожий удар пошкоджено школу та приватні будинки

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua