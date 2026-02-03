Окупанти вдарили по Сумах: виникла пожежа у багатоповерхівці

В одному з будинків удар припав на сьомий поверх

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Російські окупанти цієї ночі завдали двох ударів по багатоквартирних будинках у Сумській громаді. Влучання зафіксовано в Зарічному районі міста Суми на різних вулицях. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Арте Кобзар, пише «Главком».

В одному з будинків удар припав на сьомий поверх. Там пошкоджено теплопостачання та вибито до десяти вікон. В іншій багатоповерхівці влучання зафіксували у четвертий поверх, унаслідок чого виникла пожежа, пошкоджено балкон і вікна.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. На місцях працюють усі екстрені та комунальні служби, мешканцям надають необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Цієї ночі під ворожий удар також потрапили Київ, Київщина, Дніпро та Конотоп.

Через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ. Через масований обстріл російських окупантів без електропостачання залишились Ізюмська та Бакалійська громади на Харківщині.

У Конотопі на Сумщині внаслідок удару пошкоджено дитячий навчальний заклад в одному з мікрорайонів міста, а також приватні будинки та об’єкти

У ніч на 3 лютого російські терористичні війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні дрони. Унаслідок ворожої атаки пошкодження зафіксовано одразу в п’яти районах Києва, двоє людей постраждали. Через обстріл пошкоджено житлові будинки, дитсадок, АЗС та нежитлова забудова.