У Тернополі російська ракета вбила фармацевтку та двох її маленьких дітей

Марія Палагнюк загинула разом із п’ятирічною донькою Камілою та півторарічним синочком Назарчиком

У Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою та півторарічним сином. Як інформує «Главком», жінка працювала на вулиці Київській, 9А у Тернополі та завжди допомагала пацієнтам. Про це розповіли у мережі аптек АНЦ.

«Марія була світлою, доброю і неймовірно чуйною людиною. Вона завжди зустрічала людей з теплом і щирою усмішкою. Її знали як уважну професіоналку, яка щодня допомагала пацієнтам із великою любов’ю до своєї справи», – написали колеги.

Раніше ДСНС опублікувала фото чоловіка Марії, який стояв з психологом біля зруйнованої багатоповерхівки. Протягом трьох днів він чекав на звістку про дружину та дітей, що перебували в будинку в момент удару.

Тіла загиблих виявили 21 листопада.

Марія Палагнюк та її діти фото: Їх убила росія/Facebook

Нагадаємо, у Тернополі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, що стався вранці 19 листопада. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей.

Також «Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета. Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.