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Трамп пригрозив ввести плату за прохід суден через Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Трамп пригрозив ввести плату за прохід суден через Ормузьку протоку
Трамп зауважив, що плата стягуватиметься «за послуги, надані як Ангел-охоронець» Близькому Сходу
фото: AP

Дональд Трамп зазначив, що США будуть брати плату за прохід суден через Ормузьку протоку в разі провалу переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження зборів за транзит Ормузькою протокою, якщо Вашингтон та Тегеран не зможуть укласти фінальну угоду. Про це пише «Главком».

У своєму дописі на платформі Truth Social американський лідер зазначив, що кошти стягуватимуться як плата за послуги «Ангела-охоронця», які Сполучені Штати надають країнам Близького Сходу. За його словами, такий крок спрямований на покриття минулих, теперішніх та майбутніх витрат США в регіоні.

Трамп підкреслив, що впродовж 60-денного періоду дії режиму припинення вогню жодні збори стягуватися не будуть, як і після його завершення, за винятком ситуації, коли Сполучені Штати самостійно запровадять їх через відсутність підписаного договору.

CNN пише, що поточний меморандум про взаєморозуміння між державами не містить чіткої відповіді на запитання, чи залишиться контроль над цією артерією за Іраном. Наразі документ гарантує безкоштовний прохід суден лише на двомісячний термін, виділений Ірану та іншим країнам Перської затоки для створення нової спільної угоди щодо протоки, що потенційно відкриває для Тегерана можливість вводити власні мита в майбутньому.

Водночас упродовж цього тижня очільник Білого дому неодноразово наполягав на тому, що судноплавство в Ормузькій протоці має залишатися повністю безкоштовним як під час дії 60-денного вікна, так і після його закінчення.

Як відомо, ситуація щодо судноплавства в Ормузькій протоці опинилася в стані невизначеності через суперечливі заяви сторін. 

Військове керівництво Ірану оголосило про перекриття цього стратегічно важливого морського шляху. Свої дії Тегеран пояснив тим, що Вашингтон нібито порушив попередні мирні домовленості, оскільки не зміг зупинити бойові дії між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла». Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції виступили з попередженням про небезпеку для будь-яких кораблів, які наближатимуться до протоки.

До слова, верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї у своїх перших публічних коментарях дистанціювався від нещодавно укладеної угоди зі Сполученими Штатами, яка надає Тегерану широкі економічні вигоди та відтерміновує переговори щодо ядерної програми. 

У заяві Хаменеї наголосив, що санкціонував угоду виключно тому, що іранський президент Масуд Пезешкіан узяв на себе повну відповідальність за неї та пообіцяв захищати права громадян і «фронт опору» (угруповання «Хезболла»). 

Теги: США Іран війна Дональд Трамп

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