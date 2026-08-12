Рятувальники загасили усі пожежі після атаки дронів на Київщину

Для боротьби з вогнем залучали авіацію ДСНС, яка здійснила 17 скидів води

На Київщині рятувальники ліквідували всі пожежі, які виникли внаслідок російської атаки безпілотників. Наразі на місцях ударів триває розбір та проливання конструкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

До ліквідації наслідків атаки залучали авіацію ДСНС. Повітряні судна здійснили 17 скидів, використавши загалом 34 тонни води.

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Усі пожежі вдалося загасити ДСНС

Нагадаємо, зранку росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. У Броварському районі внаслідок атаки постраждав 65-річний чоловік. Він отримав осколкові поранення, після чого його госпіталізували. Обстріл спричинив пожежі на кількох об'єктах логістичної компанії.

Гасіння пожеж суттєво ускладнювалося постійними сигналами повітряної тривоги. Через повторну загрозу обстрілів вогнеборці вимушені регулярно призупиняти роботу й відходити в укриття, поновлюючи гасіння одразу після відбою.

Вдень 12 серпня вибухи лунали і у самому Києві. Сили протиповітряної оборони почали роботу по ворожих дронах. У Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА зазнав пошкоджень комунальний медичний заклад. Потерпілих унаслідок події немає.

Раніше у Дарницькому районі столиці через падіння уламків збитого БпЛА було пошкоджено нежитлове приміщення, пожежі не виникло.