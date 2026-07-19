Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі: є жертви
Зруйновано два поверхи п'ятиповерхового будинку, під завалами перебувають люди
Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці.
Відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох постраждалих унаслідок атаки РФ, заявили в ОВА.
Під завалами багатоповерхівки перебувають двоє людей – жінка та дитина. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Також є руйнування у приватному секторі, загорівся термінал логістичного оператора.
Нагадаємо, п’ять людей, в тому числі дві дитини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 18 липня. Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.
За даними ДСНС, у результаті удару зруйнований приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. На місці події працюють усі екстрені служби міста.
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