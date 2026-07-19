Росія вдарила по багатоповерхівці в Запоріжжі: є жертви

Відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох постраждалих унаслідок атаки РФ

Зруйновано два поверхи п'ятиповерхового будинку, під завалами перебувають люди

Російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Як інформує «Главком», про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці.

Відомо про двох загиблих та щонайменше десятьох постраждалих унаслідок атаки РФ, заявили в ОВА.

‼️Одна людина загинула внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя – ОВА



Парамедики надають допомогу трьом постраждалим. Під завалами багатоповерхівки двоє людей – жінка та дитина.



Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою – росіяни… pic.twitter.com/NcANiSMvm0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026

Під завалами багатоповерхівки перебувають двоє людей – жінка та дитина. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

‼️Дві людини загинули, щонайменше десять – поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю – ОВА



Російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці.



Є руйнування у приватному секторі, горить термінал… pic.twitter.com/aBavyJ2mJY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 19, 2026

Також є руйнування у приватному секторі, загорівся термінал логістичного оператора.

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Нагадаємо, п’ять людей, в тому числі дві дитини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 18 липня. Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди.

За даними ДСНС, у результаті удару зруйнований приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. На місці події працюють усі екстрені служби міста.