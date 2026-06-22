«Під обстрілами, як усі». Зеленський розказав про своїх дітей

Володимир Зеленський поділився подробицями життя своїх дітей під час війни. Діти президента не з'являються на публіці, тому актуальних світлин 21-річної Олександи та 13-річного Кирила немає

Зеленський зізнався, що саме для нього важливе в освіті його дітей

Діти президента Володимира Зеленського під час війни перебувають в Україні. Як повідомляє «Главком», цим глава держави поділився в інтерв’ю Аллі Мазур та пояснив, як його діти реагують на обстріли.

За словами Володимира Зеленського, його донька уважно ставиться до повітряних тривог та ходить до укриття. Також батько зауважив, що Олександра показує гарний приклад – турбуватися про свою безпеку 13-річному братові Кирилу.

«Я знаю, я запитую. Ми ось були на G7 (саміт «Великої сімки», – «Главком»). Вона мені пише дуже часто: «Привіт, ти де?». Я кажу. А вона каже: «Ми в підвалі, усе нормально». Сама реагує. У неї ж є молодший брат, і вона – приклад для нього», – зауважив очільник держави.

Також президент пояснив, що для нього є «дуже важливим» те, що його донька Олександра здобувала освіту в Україні, а не за кордоном. «Це важливо, не по чутках чути, що проходить твоя держава, бути тут під час війни. Під обстрілами, як усі наші діти. Але я без закидів до тих дітей, які поїхали за кордон. У кожного своя ситуація», – зауважив він.

Очільник держави також висловився про дітей в Україні. На його думку, українські діти рано дорослішають через війну. «Це факт. Які в них думки, які розгорнуті відповіді, які ти можеш так просто запитати до слова, а людина тобі відповідає з глибокими знаннями багатьох речей. Не по віку дорослі», – вважає глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповідав, де живуть його діти під час війни в Україні. За словами Володимира Зеленського, він пишається своїми дітьми, а саме їхнім вибором. Адже нині Олександра та Кирило Зеленські перебувають в Україні.

До слова, син президента України Володимира Зеленського висловив бажання стати солдатом. Глава держави зізнався, які він ставиться до намірів свого 13-річного сина. Лідер також розповів про стосунки з дітьми під час війни.