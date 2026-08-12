Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні стартує проєкт GPS-моніторингу міграції білих лелек

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні стартує проєкт GPS-моніторингу міграції білих лелек

Асоціація професіоналів довкілля підтримала проєкт ДТЕК «Трек Лелек» та розробила етичний протокол GPS-трекінгу

У межах проєкту ДТЕК «Трек лелек» в Україні створили незалежну міждисциплінарну експертну групу та розробили перший етичний протокол для GPS-трекінгу білих лелек. Про це йдеться в повідомленні Асоціації професіоналів довкілля.

«В межах проєкту ДТЕК «Трек лелек», який передбачає GPS-моніторинг міграції білих лелек в Україні, було зроблено важливий крок, що може стати прикладом для інших природоохоронних та інфраструктурних ініціатив. На базі Асоціації професіоналів довкілля (PAEW) сформовано незалежну міждисциплінарну експертну групу, до складу якої увійшли провідні українські орнітологи, екологи, науковці, фахівці з екологічного права, представники природоохоронних установ та університетів», – йдеться в ньому.

Одним із перших результатів роботи групи став Протокол етичного поводження з білими лелеками під час встановлення GPS-трекерів. Це перший в Україні документ, який комплексно визначає етичні, наукові та організаційні вимоги до такого дослідження. Зокрема, він регламентує відбір птахів, вимоги до обладнання, проведення польових робіт, мінімізацію стресу для тварин та подальший моніторинг.

«Ми переконані, що сьогодні відповідальність бізнесу полягає не лише у фінансуванні природоохоронних проєктів, а й у створенні правил, за якими такі проєкти реалізуються», – зазначила президентка Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок. За її словами, такий підхід сприяє формуванню нової культури взаємодії бізнесу, науки та природоохоронної спільноти.

Наступним етапом стане аналіз інформації з GPS-трекерів. На її основі експерти готуватимуть наукові висновки та рекомендації щодо врахування міграційних маршрутів білих лелек під час розвитку та модернізації енергетичної інфраструктури.

Теги: ДТЕК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вдарила по об'єкту ДТЕК
РФ атакувала об'єкт «ДТЕК Нафтогаз» на Полтавщині
11 серпня, 22:43
Через масовану атаку РФ на Одещину пошкоджена енергетична, портова та житлова інфраструктура
Одещина оговтується після удару: яка ситуація зі світлом і постраждалими
9 серпня, 23:58
В Одесі після російської атаки виникли проблеми зі світлом і транспортом
Частина Одеси залишилась без світла, є перебої з водою та мобільним зв'язком
9 серпня, 09:25
У Києві аварійні відключення світла
Частина Оболонського та Подільського районів Києва залишилася без світла через аварію
7 серпня, 17:19
Технологія дозволяє ремонтувати та обслуговувати мережі без знеструмлення клієнтів
ДТЕК розвиває технологію ремонтів без відключення електроенергії
24 липня, 15:41
Концерт відбувся в одній із прифронтових шахт ДТЕК
Вакарчук заспівав шахтарям на глибині 480 метрів
23 липня, 01:29
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
14 липня, 11:58
ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям 443 населених пунктів
За тиждень ДТЕК повернув світло 280 тисячам родин після ворожих обстрілів
13 липня, 16:54
Компанія налічує близько 55 тисяч працівників
ДТЕК Ахметова став найбільшим приватним інвестором в українську економіку – рейтинг новини компаній
13 липня, 15:24

Події в Україні

Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Хмара розповів про унікальну операцію в Новоросійську та анонсував посилення ударів
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Суд у Москві заочно заарештував родича Джона Кеннеді через участь у війні за Україну
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
Сили оборони України мають масштабний успіх на фронті: DeepState оновив карту
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
185 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 серпня 2026
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Українці спостерігали за рідкісним сонячним затемненням: кадри з різних міст
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026
Удар по Новоросійську, атака на Київщину, результати наступу ЗСУ. Головне за 12 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua