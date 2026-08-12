В Україні стартує проєкт GPS-моніторингу міграції білих лелек

Асоціація професіоналів довкілля підтримала проєкт ДТЕК «Трек Лелек» та розробила етичний протокол GPS-трекінгу

У межах проєкту ДТЕК «Трек лелек» в Україні створили незалежну міждисциплінарну експертну групу та розробили перший етичний протокол для GPS-трекінгу білих лелек. Про це йдеться в повідомленні Асоціації професіоналів довкілля.

«В межах проєкту ДТЕК «Трек лелек», який передбачає GPS-моніторинг міграції білих лелек в Україні, було зроблено важливий крок, що може стати прикладом для інших природоохоронних та інфраструктурних ініціатив. На базі Асоціації професіоналів довкілля (PAEW) сформовано незалежну міждисциплінарну експертну групу, до складу якої увійшли провідні українські орнітологи, екологи, науковці, фахівці з екологічного права, представники природоохоронних установ та університетів», – йдеться в ньому.

Одним із перших результатів роботи групи став Протокол етичного поводження з білими лелеками під час встановлення GPS-трекерів. Це перший в Україні документ, який комплексно визначає етичні, наукові та організаційні вимоги до такого дослідження. Зокрема, він регламентує відбір птахів, вимоги до обладнання, проведення польових робіт, мінімізацію стресу для тварин та подальший моніторинг.

«Ми переконані, що сьогодні відповідальність бізнесу полягає не лише у фінансуванні природоохоронних проєктів, а й у створенні правил, за якими такі проєкти реалізуються», – зазначила президентка Асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок. За її словами, такий підхід сприяє формуванню нової культури взаємодії бізнесу, науки та природоохоронної спільноти.

Наступним етапом стане аналіз інформації з GPS-трекерів. На її основі експерти готуватимуть наукові висновки та рекомендації щодо врахування міграційних маршрутів білих лелек під час розвитку та модернізації енергетичної інфраструктури.