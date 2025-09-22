Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах

Станом на 05:27 обстріл міста продовжується

На світанку 22 вересня ррсійські терористи атакували Запоріжжя. Під прицілом ворожих військ опинились цивільні та промислові об'єкти. Наслідки атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю. Росія атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Через російський обстріл виникли пожежі. Також повідомляється про автомобілі, які загорілись внаслідок атаки.

Станом на 05:27 обстріл міста продовжується.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Наразі триває обстеження території, залучені всі екстрені служби. Наслідки атаки з'ясовуються.

До слова, внаслідок ворожої атаки на Київщині один чоловік отримав поранення. Наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах Київщини. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, а в Фастівському – загоряння приватного будинку.

В Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі сталося падіння уламків на незаселений багатоповерховий будинок. У Бориспільському районі сталася пожежа приватного будинку, а також були пошкоджені транспортні засоби та ще один приватний будинок.