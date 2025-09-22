Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах
Окупанти атакували Запоріжжя
фото: Запорізька ОВА

Станом на 05:27 обстріл міста продовжується

На світанку 22 вересня ррсійські терористи атакували Запоріжжя. Під прицілом ворожих військ опинились цивільні та промислові об'єкти. Наслідки атаки повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, ворог завдав п'ять ударів по Запоріжжю. Росія атакувала обʼєкти цивільної інфраструктури та промисловості. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Через російський обстріл виникли пожежі. Також повідомляється про автомобілі, які загорілись внаслідок атаки.

Станом на 05:27 обстріл міста продовжується.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські окупаційні війська здійснили атаку на Сумську громаду.

Очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста. Наразі триває обстеження території, залучені всі екстрені служби. Наслідки атаки з'ясовуються.

До слова, внаслідок ворожої атаки на Київщині один чоловік отримав поранення. Наслідки атак зафіксовані у чотирьох районах Київщини. У Вишгородському районі виникла пожежа лісової підстилки, а в Фастівському – загоряння приватного будинку.

В Обухівському районі внаслідок збиття ворожої цілі сталося падіння уламків на незаселений багатоповерховий будинок. У Бориспільському районі сталася пожежа приватного будинку, а також були пошкоджені транспортні засоби та ще один приватний будинок.

Теги: Запоріжжя обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 вересня 2025 року через російський обстріл було пошкоджено дах та два верхні поверхи Будинку Уряду
Росіяни влучили в Будинок уряду. Історія найвищого хмарочоса Києва до 1954 року
7 вересня, 14:01
Це був один з наймасованіших ворожих ударів за серпень
Нічна атака на Україну: орієнтовний маршрут російських ракет і БпЛА
28 серпня, 09:05
Клименко повідомив іноземних дипломатів про жертви та ліквідацію наслідків
Сибіга з іноземними дипломатами відвідали місце удару РФ по багатоповерхівці у Києві
28 серпня, 13:42
Рішення про долю зруйнованого російськими окупантами будинку буде ухвалюватися на рівні міста
Голова КМВА повідомив, що буде зі зруйнованим РФ будинком на Дарниці
4 вересня, 10:14
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
Окупанти атакували дронами Дніпро: виникли масштабні пожежі
5 вересня, 02:47
Зруйнований будинок у Києві через атаку РФ
Масований удар по Україні: як відреагували світові лідери
7 вересня, 23:56
Ворог обстріляв Миколаївщину
Окупанти обстріляли фермерське господарство на Миколаївщині: є жертва
16 вересня, 02:41
У результаті атаки пошкоджено шість багатоповерхівок
Росіяни атакували дронами Запоріжжя: спалахнули пожежі, є постраждалі
6 вересня, 20:26
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
20 вересня, 23:46

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2025
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
Атака на українські міста, прощання з Кірком у США: головне за ніч
Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах
Запоріжжя: росіяни вдарили по промислових та цивільних об'єктах
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Лінія фронту станом на 21 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 вересня 2025. Зведення Генштабу

Новини

Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Сьогодні, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Сьогодні, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua