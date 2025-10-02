Головна Країна Суспільство
Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів
фото: Укрзалізниця

Локомотивні бригади готуються надолужити затримку після відбою повітряної тривоги

Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів. Для забезпечення безпеки та відновлення руху були приведені в готовність резервні тепловози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Наразі спостерігаються наступні затримки:

  • №779/780 Київ-Суми (+02:57);
  • №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
  • №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
  • №143/144 Суми-Львів (+01:40).

Пасажири поїздів перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах в залежності від місця зупинки. У пресслужбі зазначили, що диспетчери максимально пильно слідкують за ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються надолужити затримку після відбою повітряної тривоги, аби обстежити колії та забезпечити безпеку руху.

Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс. 

Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Теги: потяг Сумщина Укрзалізниця обстріл росіяни

Суспільство

