Рух поїздів на Сумщині затримано через обстріли
Локомотивні бригади готуються надолужити затримку після відбою повітряної тривоги
Через обстріли на Сумщині сталося пошкодження інфраструктури та знеструмлення, що спричинило затримки в русі поїздів. Для забезпечення безпеки та відновлення руху були приведені в готовність резервні тепловози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Наразі спостерігаються наступні затримки:
- №779/780 Київ-Суми (+02:57);
- №787/788 Київ-Шостка (+01:05);
- №773/774 Шостка-Київ (+03:30);
- №143/144 Суми-Львів (+01:40).
Пасажири поїздів перебувають у вокзальних укриттях або у вагонах в залежності від місця зупинки. У пресслужбі зазначили, що диспетчери максимально пильно слідкують за ситуацією в регіоні, а локомотивні бригади готуються надолужити затримку після відбою повітряної тривоги, аби обстежити колії та забезпечити безпеку руху.
Нагадаємо, Російська Федерація з середини літа активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи її в середньому шістьма-сімома «Шахедами» майже щоночі. Атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.
Атаки не мають конкретного фокуса на військових вантажах. Як зазначив голова правління «Укрзалізниці», росіяни діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди. «Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, їхня друга мета – завдати удару по економіці в цілому», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.
