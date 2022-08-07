Катастрофа на Запорізькій АЕС вигідна Путіну. Експосадовець РФ назвав дві причини

Росія може використати обстріли Запорізької АЕС для пропаганди на Заході

Путінський режим може спровокувати катастрофу на Запорізькій атомній електростанції (АЕС). На думку колишнього заступника голови уряду Російської Федерації Альфреда Коха, є дві причини, чому катастрофа на Запорізькій АЕС може бути вигідною російському дикторові Володимиру Путіну. Про це Кох написав на своїй сторінці у Facebook.

Російський експосадовець вважає, що техногенна катастрофа чорнобильського масштабу могла б допомогти режиму Путіна добитися замороження війни в Україні.

«З приводу обстрілів Запорізької АЕС я можу сказати, що техногенна катастрофа чорнобильського масштабу була б дуже вигідною Росії, оскільки тоді буде високий шанс різко змінити позицію Заходу і замість підтримки ним України у війні до переможного кінця, отримати від нього, нарешті, підтримку ідеї негайного миру та заморожування на невизначений період ситуації у тому вигляді, в якому вона є на сьогодні. Справді, яка до біса собача війна, якщо тут треба ліквідувати наслідки аварії, яка несе загрозу всьому континенту. Тут уже не до війни», – зазначив він.

На думку Коха, є і ще одна причина, з якої російському дикторові Володимиру Путіну була б вигідна катастрофа на Запорізькій АЕС – це відключення електростанції від енергосистеми України.

«Це як максимум. А як мінімум, пославшись на загрозу обстрілів, відключити станцію від єдиної енергосистеми України і тим самим фактично цю енергосистему зруйнувати», – зазначається у повідомленні.

Кох наголосив, вирішення цих двох завдань дуже вигідне Росії і зовсім не потрібне Україні.

«І це для мене є найпереконливішим доказом того, що обстріл (Запорізької АЕС – «Главком») вела Росія, а не Україна. Я не можу, чесно кажучи, вигадати жодної причини для чого це могла б зробити Україна», – написав він.

Альфред Кох – російський опозиційний політик. У 1990-х роках був головою Держкоммайна Росії та заступником голови уряду Російської Федерації, станом на 2022 рік проживає у Німеччині. Підтримав Україну та розкритикував дії російського диктатора Володимира Путіна за військове вторгнення в Україну.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У «Енергоатомі» повідомили, що російські війська учора, 6 серпня, знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни упевнені – Росія використовує АЕС, аби зіграти на страху Заходу перед ядерною катастрофою в Україні.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив, що Росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт.