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Запорізька АЕС запускає п'ятий енергоблок після аварійної зупинки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Запорізька АЕС запускає п'ятий енергоблок після аварійної зупинки
Триває набір потужності
фото з відкритих джерел

Наразі на ЗАЕС працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію

Сьогодні, 2 вересня 2022 року, енергоблок №5 Запорізької АЕС, який був відключений вчора зранку (1 вересня) внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика ЗАЕС, о 13:10 під’єднаний до енергомережі. Про це повідомляє Енергоатом.

Триває набір потужності п’ятого енергоблоку. На ЗАЕС продовжують свою роботу представники місії МАГАТЕ.

«Наразі на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня унаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Як відомо, 1 вересня делегація МАГАТЕ сьогодні прибула на Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС удалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

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Теги: АЕС

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