МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці на ЗАЕС

ЗАЕС вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання

У понеділок, 6 жовтня, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували кілька серій обстрілів поблизу Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Сьогодні команда МАГАТЕ на ЗАЕС почула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів у районі околиць об'єкта. Два снаряди влучили за 1,25 км від периметра об'єкта. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Він триває і досі.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Як повідомлялося, Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми.