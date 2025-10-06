Головна Країна Події в Україні
МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці на ЗАЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
МАГАТЕ попереджає про загрозу ядерній безпеці на ЗАЕС
Команда МАГАТЕ на ЗАЕС почула кілька вибухів
фото: depositphotos

ЗАЕС вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання

У понеділок, 6 жовтня, фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували кілька серій обстрілів поблизу Запорізької АЕС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Сьогодні команда МАГАТЕ на ЗАЕС почула кілька серій вхідних і вихідних обстрілів у районі околиць об'єкта. Два снаряди влучили за 1,25 км від периметра об'єкта. Обстріли збільшують ризики ядерної безпеки на ЗАЕС, яка вже майже два тижні не має зовнішнього електропостачання», – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Він триває і досі.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Як повідомлялося, Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми.

Рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, наблизившись до критичного порогу в 12 м
Гроссі: на Запорізькій АЕС порушено шість із семи стовпів ядерної безпеки
8 вересня, 15:02
Іран оголосив про негайне припинення співпраці з МАГАТЕ
Іран оголосив про негайне припинення співпраці з МАГАТЕ – ЗМІ
20 вересня, 23:24
За словами Гроссі, вони з Путіним обмінялися думками щодо ядерної енергетики
Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Путіним
26 вересня, 07:07
Сибіга: Найбільша загроза полягає в тому, що російські керівники, які реалізують цей план, прагнуть лише догодити Москві й повністю ігнорують питання ядерної безпеки
Росія готує викрадення Запорізької АЕС – Сибіга
28 вересня, 01:24
Запорізька АЕС переживає 10 блекаут з початку великої війни
Шестиденний блекаут на Запорізькій АЕС. Держатомрегулювання бʼє на сполох
29 вересня, 18:06
Запорізька АЕС без електропостачання вже сьомий день
МАГАТЕ веде переговори з Росією щодо відновлення електропостачання на ЗАЕС
1 жовтня, 02:48
Окупована ворогом АЕС понад тиждень залишається без зв’язку з українською енергосистемою
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вже більше тижня лишається без зв'язку з українською енергосистемою
«Питання політичної волі». МАГАТЕ про відновлення роботи Запорізької АЕС
4 жовтня, 05:20
Російська окупація є головною загрозою для безпечної роботи ЗАЕС
На Запорізькій АЕС стався блекаут
23 вересня, 18:05

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
