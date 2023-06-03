«Конченая часть»: окупант просить дружину скаржитися у прокуратуру (перехоплення)

Російські солдати потерпають через нелюдське ставлення керівництва

Військовослужбовець РФ просить свою дружину звернутися до військової прокуратури, через нелюдське ставлення керівництва до солдатів. Про це йдеться у перехопленій розмові, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Окупант наказує дружині починати писати листа до військової прокуратури, оскільки колективно ніхто цього робити не стане. Та пояснює, що вони бояться вчиняти дії, щоб не нашкодити військовим, щоб їх не відправили до гарячих точок через це.

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Так російський військовий переконує дружину, що гірше вже не буде.

«Конченая часть, где на людей просто пох*й», – каже він.

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Нагадаємо, 2-гий штурмовий батальйон на Бахмутському напрямку взяв у полон трьох окупантів із ПВК «Шторм Z».

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