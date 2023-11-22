Тримали жінку, поки заштовхували чоловіка в бус. У Львові черговий скандал із ТЦК (відео)

У ТЦК заявили, що перевірятимуть причетність до події своїх працівників

У Львові нібито працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в бус та вибили із рук телефон у жінки. Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

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Відомо, що інцидент стався ввечері 21 листопада на вул. Гавришкевича. У чоловіка з жінкою виник конфлікт із п’ятьма чоловіками у військовій формі. Зокрема, під час нього особи у військовій формі «запакували» у червоний автомобіль та поїхали.

Тим часом жінку, яка намагалася «відбити» чоловіка, силоміць утримували інші особи у формі.

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На відео видно, як працівники ТЦК нецензурно висловлювалися до неї, а один з чоловіків вибив з її рук телефон. Далі особи сіли у білий бус та поїхали.

Зранку 22 листопада пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагувала на інцидент. Вони написали, що між особами у військовій формі та цивільним населенням «виник конфлікт».

Там зазначили, що вони перевірятимуть причетність до цієї події працівників ТЦК та з’ясовуватимуть всі деталі цього випадку.

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Нагадаємо, нещодавно на Львівщині виник конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі. В Мережі припускають, що до ситуації причетні працівники місцевого територіального центру комплектування.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області затримали співробітницю районного військкомату, яка допомагала ухилятися від мобілізації за гроші. Правоохоронними органами затримано співробітницю одного з районних територіальних центрів комплектування. Вона отримала підозру в отриманні неправомірної вигоди за допомогу у вирішенні питань щодо ухилення від призову під час мобілізації.